Los Copitos: dejan firme la condena a Nicolás Carrizo por tenencia ilegítima de DNI

El líder del grupo conocido como “Los Copitos”, que resultó absuelto en el juicio por el intento de asesinato contra la exmandataria, no logró el mismo resultado en este expediente.

El máximo tribunal rechazó por inadmisible, bajo el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, la queja presentada por su defensa.

La causa se inició durante la pesquisa por el atentado, en la que Carrizo permaneció detenido dos años y once meses hasta su excarcelación al inicio de los alegatos.

Mientras el Tribunal Oral Federal 6 condenó a Fernando Sabag Montiel y a Brenda Uliarte por intento de homicidio agravado, Carrizo fue absuelto como presunto partícipe secundario, decisión que quedó firme al no ser apelada.

En paralelo, el juez de San Martín Matías Mancini lo juzgó por haber mantenido bajo su disposición, hasta el 14 de septiembre de 2022, dos DNI auténticos que no le pertenecían y que se hallaban en una caja de teléfono dentro de su domicilio de Morón.

La titular de uno de los documentos declaró que lo había perdido “hacía varios años”, mientras que Carrizo sostuvo que la policía se lo “plantó” durante el allanamiento, una versión desestimada por el magistrado.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena en mayo de 2024 y, ahora, la Corte Suprema cerró definitivamente la vía recursiva.

Por su parte, en otro proceso, Sabag Montiel y Uliarte también fueron condenados por tenencia ilegal de documentos, cuyas penas fueron unificadas al dictarse sus sentencias por el intento de homicidio.

Quién es Nicolás Carrizo y cómo fue involucrado en el caso

Nicolás Carrizo fue identificado como el supuesto "jefe" de la banda de vendedores de algodón de azúcar, conocida como “Los Copitos”

Fue procesado como partícipe secundario en el intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre de 2022, junto a Fernando Sabag Montiel

Mensajes comprometedores, pero que él reclama eran “una broma”

Los mensajes de WhatsApp encontrados en su celular lo complicaron: decía cosas como “recién intentamos matar a Cristina”, sugería que el arma era suya y que el plan estaba en marcha.

En su defensa, Carrizo afirmó que esos comentarios fueron en tono de chiste o “humor negro”, escritos bajo efectos del alcohol, sin intenciones reales

Declaraciones ante la Justicia y estrategias de defensa; Durante su declaración judicial, Carrizo se quebró en llanto y pidió disculpas públicamente a Cristina Kirchner, reiterando que todo fue una broma y que “quiere pedir perdón si la ofendió".