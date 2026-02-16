Con Claudio Úbeda cuestionado, Antonio Mohamed habló de la posibilidad de dirigir a Boca

"Yo estoy muy contento en Toluca, tengo contrato hasta 2027 con una posibilidad de salida en junio. Y de ser así sería solamente para descansar, yo no dejaría Toluca para ir a otro equipo", expresó Mohamed, quien fue jugador del club azul y oro en la temporada 1991-1992.

"Estoy muy comprometido con este proyecto, así que quede muy claro para cualquier tipo de especulación, yo no me voy a prestar para cualquier cosa; si me voy de Toluca es para descansar", concluyó el tema el Turco al ser consultado sobre esta posibilidad en una conferencia de prensa.

image

image

Mohamed está muy cómodo en el fútbol mexicano, donde es uno de los entrenadores más prestigiosos después de ser campeón con cuatro clubes diferentes: Tijuana, América, Monterrey y Toluca. Sin embargo, el Turco contó en más de una oportunidad que es un sueño pendiente dirigir a Boca.

Mohamed no fue llamado oficialmente por Boca nunca y contó al respecto alguna vez: "Siempre hay terceras personas que insinúan y te nombran a alguno del Consejo que quiere hablar con vos. Por lo que he visto de cómo se ha manejado Boca, si te quieren, te van a buscar y te llevan o hablan con vos directamente. Un club de envergadura mundial te llama y te preguntan si estás interesado y si le decís que no, ni sale públicamente. Y uno tampoco lo diría porque seguramente te cerraría las puertas para el futuro".