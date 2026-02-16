Provincias Unidas pidió eliminar el artículo que modifica las licencias médicas

El artículo establece que los trabajadores que se enfermen por motivos ajenos al trabajo pasarán a cobrar solo el 50% del salario si la licencia supera los tres meses, y el 75% en casos de afecciones involuntarias.

Ese punto de la Reforma “lo tenés que sacar. No estaba en el proyecto original. Nunca estuvo en la discusión”, afirmó Scaglia, titular del bloque que congrega 18 legisladores, en declaraciones a Radio Mitre.

La diputada sostuvo que el esquema propuesto genera desigualdades, ya que no plantea el mismo régimen para los trabajadores estatales que los privados, y esto puede derivar en una mayor conflictividad judicial.

“No le podés hacer pagar a justos por pecadores”, expresó Scaglia, y planteó dudas sobre la aplicación práctica al señalar: “¿Cómo vos definís que la gripe te la agarraste el fin de semana o te la agarraste trabajando? ¿Quién va a determinar eso? No hay forma de determinarlo”. Si bien reconoció que existen abusos en el sistema, consideró que deben reforzarse los controles y no reducir derechos.

El planteo de Scaglia se dio en medio de que Patricia Bullrich confirmara que el Gobierno introducirá cambios en el artículo cuestionado. La senadora de La Libertad Avanza aseguró que se garantizará el 100% del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables y que la excepción requerirá “corroboración fehaciente”.

Embed Reforma laboral: tras las críticas, el Gobierno anticipó que modificará el artículo de las licencias médicas



Así lo confirmó la senadora de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. Explicó que los cambios se harán solo para las enfermedades severas. pic.twitter.com/roFZEpCKId — TN - Todo Noticias (@todonoticias) February 16, 2026

Mientras el oficialismo defiende la reforma como una herramienta para reducir el ausentismo y la litigiosidad laboral, sectores dialoguistas y opositores mantienen objeciones puntuales sobre el alcance de las licencias médicas. El debate continuará en comisión, en un contexto donde el artículo 44 se convirtió en uno de los ejes más sensibles del proyecto.