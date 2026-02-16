Aumentó la corrupción en la Argentina en el segundo año de mandato de Milei

En el segundo año de mandato del presidente Javier Milei, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) bajó del puesto 99 al 104, ubicación que Argentina comparte con Belice y Ucrania, y que la muestra detrás de países como Zambia, Lesoto, Gambia y República Dominicana. Con una calificación de 36, el puntaje del país viene bajando desde 2019.

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es la clasificación global de corrupción más utilizada en el mundo, ya que mide el grado de “corrupción percibida” por expertos y empresarios en el sector público de cada país.

La puntuación de cada país es una combinación de al menos tres fuentes de datos extraídas de 13 encuestas y evaluaciones de corrupción diferentes. Estas fuentes de datos son recopiladas por diversas instituciones de prestigio, como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La calificación de la Argentina el año pasado es un punto menor a la puntuación obtenida en 2024, por lo cual Argentina se percibe como un país con más corrupción.

El promedio mundial cayó a un nuevo mínimo de 42, mientras que más de dos tercios de los países tienen una puntuación inferior a 50. El informe indica que “la corrupción provoca hospitales con financiación insuficiente, defensas contra inundaciones sin construir y arruina las esperanzas y los sueños de los jóvenes.”

Para Transparency International la corrupción “puede manifestarse de diversas formas, desde actos delictivos como el soborno, la extorsión y la malversación de fondos, hasta prácticas altamente cuestionables, pero a veces legales, como el nepotismo, el clientelismo y el favoritismo”.