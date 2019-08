- La oposición viene acusando en las últimas semanas al gobierno bonaerense en general y a la gobernadora en particular de ser "insensible". ¿Qué les responden ustedes?

- Que pareciera que no conocieran lo que pasaba en la provincia de Buenos Aires. Me parece que la General Paz era un limitante para ellos. ¿Qué era ser insensible? ¿Meterlo preso al "Pata" Medina o compartir un acto con él? ¿Qué es la insensibilidad? ¿Tener los búnkers de droga a la orden del día y decir que la droga está de paso, o dar una pelea frontal? ¿Qué es ser insensible? ¿Tener comida sin ningún control en las escuelas y que no alcanzara, y deberle a los proveedores durante un año, o poner comida de calidad, supervisada, con desayuno, almuerzo y merienda? La verdad que eso no lo creen los bonaerenses, es subestimar a los bonaerenses que la conocen a la gobernadora. Y también los conocen a ellos...

- ¿Cuál es la autocrítica que puede hacer a nivel nacional? ¿Qué es lo que les falló?

- Creo que el Presidente lo dijo: subestimamos que podíamos enderezar la economía, y después no solamente dependemos de hechos locales, sino también de haber tenido la peor sequía, de haber tenido un contexto internacional que complicó a la Argentina, y haber creído que íbamos a enderezar mucho más rápido la economía. De lo que sí estoy seguro es que si no íbamos a fondo como fuimos esta vez, éramos Venezuela en todo sentido.

- Puede resultar antipático reconocerlo, pero muchos sostienen que al hablar de inseguridad la policía es parte del problema.

- Nosotros fuimos los que dijimos que la policía era parte del sistema de inseguridad, por eso tomamos las medidas que tomamos, creando Asuntos Internos, con las declaraciones juradas, con examen toxicológicos, separando a 13 mil hombres No hablamos de una purga y ya está, y dejamos que se autorregule la policía... Fuimos nosotros los que vinimos a modificar esta situación.

- Ustedes suelen poner énfasis en el incremento del secuestro de droga durante esta gestión. Pero los hermanos Galmarini cuestionaron esa información preguntando donde están las pastillas y la cocaína.

- Justamente en Tigre nosotros hemos secuestrado un 140% más de paco, y un 100% más de cocaína. Justamente en Tigre. Eso es lo que pasa, que también la cocaína, el paco y las pastillas aumentaron. Lo que pasa es que tal vez no se supieron informar. Aumentó el secuestro de droga; lo que pasa es que cuando se queman 20 mil pastillas, es una bolsa. No es lo mismo que cuando quemamos 5.000 kilos de marihuana, o 500 kilos de cocaína. Lo que uno ve en el volumen de la quema. Lo mismo el LSD, son cartones muy chiquititos, y también se quema. Más de 40 mil toneladas de droga se quemaron en la provincia de Buenos Aires.

ADEMÁS:

El proyecto "Ficha Limpia" suma respaldo en Diputados

Cambiemos denunció quema de carteles de campaña con la figura Vidal

- Malena Massa dijo que "quemar marihuana no es combatir el narcotráfico".

- No sabía que era especialista en eso Malena. Ella tal vez tenga una posición con la marihuana, y otras cosas, que yo no la sé, pero tirar los búnkers abajo, haber metido presos a muchos más que otros, cuando quieran lo debato... La verdad que hace muy poco yo escuché declaraciones de Sergio Massa, en el programa de Mirtha Legrand, en donde dijo: "nosotros no podemos discutir la lucha contra el narcotráfico".

- Ya que hablamos de Massa, ¿qué piensa del acercamiento que tuvo al kirchnerismo?

- Para mí, la verdad que es un enorme paso atrás. Pero es una decisión de él y de su familia.

- Muchos intendentes de la oposición minimizan el tema de las obras que hace la provincia. De hecho, Kicillof ha dicho por ejemplo que la gobernadora habla de 1.800 obras y que fueron muchas menos y en general se las atribuyen los intendentes.

(Piensa) - El sol no existe. Qué se yo, no se le puede contestar a alguien que no conoce la provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjate que capaz la ruta 7 es una ilusión, la 8, la 9, la 5, la 51, la 6. Capaz que arroyo El Gato es una ilusión; que lo que se está haciendo en el río Luján es una ilusión. Capaz que las cloacas de Don Torcuato son una ilusión. Hay un trabajo que está a la vista. Pero este es el desconocimiento que tienen de la provincia que había. La provincia que él tenía no pagaba sueldos; tenía la coparticipación más baja de la historia; no hacía obras; no tenía 911; no tenía servicio de emergencia de ambulancias. Y ellos fueron parte de eso: 28 años, por un lado o por el otro. Y hoy están todos juntos de nuevo, y dejaron a la provincia así, destruida, quebrada, oscura, con mafias, con una policía que no podía actuar. Esto es lo que dejaron; nadie se puede olvidar de esto.

- Lo llevo a su próximo destino: si ganan las elecciones, usted va a presidir la Cámara de Diputados. ¿Es consciente de que deja unan papa caliente para agarrar una que no es menos caliente?

- Son distintas cosas. Una tiene que ver con la seguridad, que es un trabajo diario, y otra la construcción de herramientas para un gobierno, que son las que uno tiene que lograr a partir de consensos, de negociaciones. Es un trabajo que ya me tocó hacer en la Ciudad de Buenos Aires, y fui diputado nacional durante 4 años.

- Va a tener una Cámara más complicada que la actual.

- Es posible, yo entiendo que hay muchos diputados que tuvieron experiencia de gobierno, otros que tienen que ver y están relacionados con gobernadores, que eso hace que tengan responsabilidad de gobierno, y al momento de sancionar leyes es importante de dónde es cada uno. No es imposible, la verdad que a nosotros nos tocó gobernar la Ciudad con 24 diputados sobre 60 y pudimos sacar leyes importantes.Hay que trabajarlas, consensuarlas.

"No sé qué piensa Kicillof sobre el narcotráfico"

Cristian Ritondo advierte que no escuchó a Axel Kicillof hablar de inseguridad. "La verdad que no sé cuál es su referente de seguridad en la provincia de Buenos Aires, qué piensa sobre el narcotráfico, de las mafias, de las barras. Si me tengo que agarrar de lo que hicieron, ya lo sé, pero hoy yo no sé lo que ellos piensan sobre la seguridad".

Ya lo acusó en su momento de no conocer los datos duros de la Provincia. "Yo creo que él dice generalidades sin abordar los temas con seriedad. ¿Qué van a hacer? ¿Van a dejar de pedirles (a los policías) la declaración jurada; van a volver a los cuatro meses de entrenamiento? ¿Sacarán el ascenso por mérito y por examen; Asuntos Internos volverá a manos de la policía; la administración de la policía estará en manos de un civil o volverá a manos de un policía como estaba con ellos?... En realidad no sé lo que ellos piensan".

- ¿Qué autocrítica hace de su gestión? ¿Qué le faltó?

- Lo que pasa es que las transformaciones en seguridad se ven en el tiempo. Cuando nosotros llegamos cambiamos la currícula para preparar mejor a los policías. Eso fue en el año 2016; ahí tomamos gente que en los años 2017 y 2018 estuvo estudiando, y que recién en 2019 está en la calle. Con lo cual, para ver a esa policía formada, entrenada y capacitada van a pasar años; por eso es importante no perder el eje, por eso me gusta decir que vamos a seguir haciéndolo, vamos a seguir con esta currícula que está legitimada por el Ministerio de Educación. Estos son los cambios serios que vinieron para quedarse toda la vida. Errores debo haber tenido un montón, pero fueron siempre tratando de hacer y mejorar la calidad del servicio de seguridad para los bonaerenses.

"Quieren exportar el modelo La Matanza a toda la Provincia"

- ¿Qué significa que la gobernadora haya tenido que vivir toda esta gestión en una base militar?

- Haber dado una lucha muy importante, y tener en cuenta que sus hijos estudian en un lugar que es Morón, que tienen a sus amigos ahí; privilegiar a sus hijos, y la seguridad no solamente de la gobernadora, que ha demostrado tener un coraje como pocos en la Argentina para pelear contra las mafias, contra la corrupción y básicamente contra el narcotráfico.

- ¿Y que el presidente del PJ bonaerense haya minimizado lo que la llevó a vivir ahí?

- Es la forma que tienen de ver la vida: minimizamos el narcotráfico, minimizamos las amenazas, es la forma que tuvieron mucho tiempo de gobernar a la Argentina. Entonces te decían que "la droga está de paso" y que las mafias no existían. Lo siguen minimizando; quiere decir que si llegaran a volver en algún momento, van a volver a estar las mafias a la orden del día, las mafias en el fútbol otra vez mandando en la tribuna, vamos a volver a que "la droga está de paso", y va a volver el "Pata" Medina a regir la UOCRA de La Plata.

- ¿Usted sufrió amenazas durante su gestión?

- Sí, muchas fueron públicas y otras no. En el caso de María Eugenia, eso está en investigación, se encontró un cartucho 12.70 y violentada una de las entradas de la casa por detrás y tejas rotas. Habían entrado. ¿Pero no tenía seguridad? Sí, tenía seguridad y los policías habían ido; cuando se les secuestran los teléfonos y se escuchan los audios, había frases como "el sábado explota todo". En los teléfonos había fotos de María Eugenia y su familia, mía y de mi familia y de (el jefe de Gabinete bonaerense) Federico Salvai y de su familia. Y después dice (el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray) "me tirotearon". La verdad que no tiene ninguna denuncia de eso y si eso hubiera sucedido, acá tienen un ministro que lo hubiera investigado, no importa el color político. Cuando hubo asaltos dentro del country donde vive, me llamó y yo actué. Me parece que el límite de la especulación cuando vienen elecciones no puede ser tan grande. Yo estoy contando esto porque sale ahora y lo dicen, pero me parece que hay que tener un poco de decoro: discutamos las ideas.

- Durante esta campaña, un exintendente -Fernando Espinoza- también habló de un incremento en los secuestros exprés.

- Es un ignorante, o no mira las estadísticas, que en la Argentina las brinda la Unidad Fiscal de Secuestros Extorsivos. Es pública. Lo dijo el fiscal Santiago Marquevich: entre el primer semestre de 2015 y el primer semestre de 2019, en la provincia de Buenos Aires los secuestros exprés disminuyeron un 85%. O sea que yo no tengo que contestar. Es lo que te quieren exportar: el modelo La Matanza a toda la provincia de Buenos Aires.