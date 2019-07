“Es lo mismo que pasó con Alfonsín, es un poco la misma escuela, la escuela de cuanto peor mejor", dijo.

"Nosotros vamos a cuidar que no haya inestabilidad; el Presidente está al tanto y al frente. No vamos a permitir que suceda lo que pasó en la Argentina en tantas oportunidades. (…) No nos van a arrebatar eso", sostuvo la funcionaria en diálogo con radio La Red.

Asimismo, la funcionaria afirmó que “el candidato a presidente opositor tiene mala intención y busca desestabilizar los mercados”.

"Alguien que dice cosas tan poco serias, que van a llevar a una situación de total y absoluta inestabilidad, o que podrían llevar, porque por suerte estamos fuertes y hoy eso no pasa, tiene mala intención", afirmó la funcionaria.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, reveló este martes que mantuvo una charla con el humorista Juan Acosta, luego del incidente vial del pasado lunes en la ruta 2 cuando volvía del Mar del Plata.

En diálogo con el periodista Luis Novaresio, por radio La Red, Bullrich sostuvo que le mandó un mensaje a Acosta porque “él estaba reclamando hablar conmigo”.

Durante la conversación, la ministra le aclaró al humorista que se tenía que comunicar con su par de la provincia, Cristian Ritondo, ya que era la jurisdicción para intervenir en el tema.

“Ayer le mandé un mensaje a Acosta diciéndole que le iba a transmitir a Ritondo su mensaje. Él dijo que no quería que los policías sean echados, pero le dije que no tenía a cargo a la Policía de la Provincia", afirmó.

Asimismo, Bullrich contó que le preguntó al humorista por qué le había dado la plata a los policías y Acosta respondió: “No, no les di plata. La tiré en el piso, ellos no la agarraron, no la querían”. “No sé, estaba nervioso, estaba saliendo en una radio” afirmó.