Este domingo, cuando fue a emitir su sufragio en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de Santa Fe, Granata fue recibida por una autoridad de mesa que lucía un pañuelo verde, símbolo de la lucha por el aborto legal y gratuito.

“Claro acto de provocación de la presidenta de mesa (4266) recibiendo a @AmelieGranata con el pañuelo verde. Nosotros pidiéndole a nuestros militantes que no lleven el pañuelo celeste para no provocar y vivir la verdadera fiesta de la democracia. Así estamos en #SantaFe”, aseguró Ghione en su cuenta de Twitter. Granata no emitió ningún comentario al respecto, aunque si replicó otras opiniones.

La periodista se postula a un cargo político por segunda vez tras su paso por el massismo. En su primera incursión, la panelista logró superar el piso de las PASO en las elecciones de medio término de 2017 y reunió 60 mil votos en las generales de octubre.