Patricia Bullrich confirmó que el Gobierno analiza bajar la edad de imputabilidad

“Todavía se está discutiendo la edad, si es (bajarla a) 14 años, si es a 13 como en Uruguay o a 12 como en Brasil”, dijo la funcionaria esta mañana, en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por Radio Mitre.

El pasado lunes el Poder Ejecutivo Nacional junto a las máximas autoridades del Poder Judicial pusieron en marcha el sistema acusatorio en la localidad de Rosario. En ese contexto, Bullrich confirmó que el Gobierno ya tiene listo el proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad y que lo presentarán próximamente en el Congreso.

Sobre la propuesta de reducir la edad a partir de la cual los jóvenes que cometen delitos pueden ser juzgados y condenados -hoy establecida en 16 años- la ministra dijo que trabajaron en un proyecto junto al Ministerio de Justicia.

Bullrich explicó que se analiza “cómo ha impactado eso en la población” de los países que bajaron la edad. Lo que tiene claro es que “en los delitos gravísimos, como un asesinato, tiene que haber imputabilidad”.

Y señaló: “Con los que cometen delitos menores hay que tratar de que no cometan delitos mayores. Pero tiene que haber una pena mucho mayor para los que cometen delitos de sangre”.

Además, remarcó que “hay convenios internacionales que nos ponen un tope, la Argentina los tiene en su Constitución, entonces estamos ordenando”, admitió.

De inmediato puso como ejemplo a imitar la denominada “teoría de las ventanas rotas” en los Estados Unidos: “Tenían un tratamiento especial cuando (alguien) comenzaba con un delito menor, para que no vuelva a delinquir. Eso en su momento fue muy exitoso, luego eso se ablandó y volvió el delito menor en Nueva York”.

En otros temas relacionados a la Seguridad, Bullrich se refirió a la deportación de extranjeros y destacó que se está implementando una política por la que se expulsa a los ilegales que delinquen.

“Estamos trabajando con Migraciones, todos los días estamos echando del país a personas que pertenecen a organizaciones criminales y delinquen. Trabajamos para que la Argentina no esté llena de delincuentes extranjeros”, remató.

Por último la ministra de Seguridad se refirió al caso Chocobar, donde volvió a respaldar al exagente de la bonaerense: “Sentí (que se hizo) Justicia”.

“Para nosotros es un caso testigo muy importante. Chocobar hoy es el ejemplo del buen policía, que hace lo que tiene que hacer. Él podría haberse hecho el distraído porque no estaba de servicio, pero protegió a un turista que se llevó 9 puñaladas. ‘Me salvaron Chocobar y el (Hospital) Argerich’, es la frase que pronunció este turista, que no entendía cómo podían condenar a una persona que actuó como actuó”, recordó la funcionaria.

En cuanto al futuro del ex policía, agregó: “Chocobar no quiere volver a la policía porque no lo trataron demasiado bien, sobre todo en Avellaneda, donde se desempeñaba en la policía local. Veremos cómo sigue su vida. Hoy la doctrina Chocobar es la del buen policía”.