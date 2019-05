"Esto no es personal con (Hugo) Moyano, yo tengo una discusión respecto a qué calidad moral tiene que tener la Argentina. Lo que hay es una decisión concreta de ir contra las mafias del fútbol, en esto no tenemos protegidos", aseguró Bullrich y agregó que Moyano "en el pasado, tenía poder absoluto de todo a través de las mafias y la extorsión".

"Fue la Justicia, que es un poder independiente respecto del Ejecutivo; así que no soy yo, que me levanto a la mañana y decido allanarlo", remarcó la funcionaria y explicó: "La plata que puso Camioneros, de sus afiliados, en Independiente constituye un manejo ilegal, y eso no tiene que ver con la persecución a una persona, sino con cómo se usan los recursos de la gente. Hay tres mil camioneros que se afiliaron a Independiente y no son de Independiente. Los recursos de la gente, del gremio, terminan solventando un club. Es un tipo de característica que no se da en otros lados".

En el marco de la causa que investiga supuestas irregularidades y asociación ilícita a la barra brava y dirigentes del club Independiente, la Justicia allanó el sindicato durante ocho horas y secuestró computadoras, teléfonos y documentación.