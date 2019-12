Patricio Mussi: "No tengo cargo, lo que quiero es volver al llano"

Al contrario de lo que es habitual en política y luego de haber ganado las elecciones con 40 puntos de diferencia, el intendente saliente regresa al llano para, dice, aprovechar el tiempo en perfeccionarse.

- Un año como intendente interino, dos mandatos y casi 10 de gestión. ¿Qué te deja esa experiencia?

- Después de estar casi 10 años al frente de la comuna me considero experto en administración. Esto no quiere decir que sea bueno, sino que contás con la experiencia, con las horas de vuelo suficientes. Lo que me llevo es la experiencia de administrar casi medio millón de vecinos en pleno Conurbano bonaerense, de estar en lugares de los que muchos hablan pero pocos conocen. Porque al Conurbano se lo maltrata, es el patio de atrás de la Provincia. Esa fue nuestra misión: levantar autoestima, construir orgullo además de obras.

- ¿Cómo está ahora la situación social en el distrito?

- No tenemos asentamientos. Reconvertimos a gente que pide empleo en emprendedores locales que producen los productos que vemos que la gente cliquea en sus búsquedas en una plataforma que se llama Verofertas. Generamos alguno puestos de trabajo. La gente se quedó sin empleo y después sin changa. Al principio con el negreo no se notaba tanto, pero después ni eso. En 2001 había más ayuda social. No había trabajo pero sí comida y remedios. Ahora hay desprecio por todo eso, la gente lo rechaza y sólo quiere trabajar. Porque piensa que si entra al sistema de ayuda no entra más al de trabajo.

- ¿Cómo está el distrito en servicios e infraestructura?

- Tenemos el 98% de los vecinos con agua y el 95% con cloacas. El agua es propia porque no tenemos AySA. Es agua de pozo que va por cañería a la casa de la gente. El alumbrado es público, la limpieza igual, la gestión de residuos también. Tenemos 36 unidades sanitarias con 100 mil consultas al año y un hospital con otras 100 mil al año. Hay un hospital odontológico público que hace braquets gratuitos y uno oftalmológico que hace gratuitamente transplantes de córnea (en 2018 se hicieron 4). Nos dicen la Cuba del Conurbano.

- ¿Y las finanzas cómo andan?

- Desde 2015 fuimos cayendo de 60% de recursos propios y 40% de fuera y ahora estamos en una relación de 80/20. Hubo poca ayuda y nos sostenemos por tener servicios propios. Esto obliga a una mayor eficiencia en la administración.

- ¿La relación con María Eugenia Vidal cómo fue?

- Venía de sorpresa. Nos vimos una sola vez cuando vino a traer unas ambulancias del SAME. Fuera de eso, no tuve con ella relación directa, sí con algunos de sus ministros. Nunca me quejé, pero no recibimos nada de la provincia. No hubo obras. Vidal charlaba con el intendente de Quilmes, tal vez porque lo necesitaba mucho.

- ¿Cómo vas a usar esa "credencial" de buen administrador en la política?

- Ganamos elecciones durante los últimos 30 años y tenemos la aprobación de la gente: esa es nuestra chapa. Ando en bici solo por la ciudad 3 veces por semana porque no tenés un tutorial en YouTube para saber qué tenés que hacer como intendente cuando no sabés qué hacer. Eso te permite ver lo que la gente hace en momentos inusuales. Un día a la mañana en Berazategui sólo lo podés ver en bicicleta. Voy a un colegio cuando no hay acto y la dire no está maquillada y no hay que cantar el himno. Reportaba incidentes, veía lo que faltaba. Si lo pago con scoring, todos me ayudan a gobernar.

- ¿Dónde vas a estar políticamente en los próximos meses?

- Abrí una agencia de comunicación política y de herramientas digitales. No tengo cargo. Hay una parte de la experiencia política que es volver al llano. Quiero poder tomar un tren e ir a Morón con mi hija. ¿Por qué si vamos a Barcelona o a París nos tomamos el tren pero no acá?. Otro objetivo es aprender inglés para poder entender y conversar. Me interesa ir a Stanford a hacer cursos de capacitación en Big Data.

- No es habitual que un político se baje del escenario...

- Tampoco es habitual que alguien haga una clínica veterinaria municipal y yo lo hice seis años atrás.

- ¿Sería como tomar un año sabático de la política?

- No, del cargo

- ¿Vas a ir al Partido?

- No. Me aburre mucho. Me parece que debo capacitarme fuera de Berazategui, que de otra manera no lo podría hacer. Y no me quiero resignar. Quiero hacer cursos de comunicación política, de big data.

- ¿Qué te aburre de la política?

- Me aburre el acto político, porque ya fui a todos. Fui al del día que nació Evita, al del día que murió y al del que renunció. O sea, tres veces al año durante 20 años de mi vida siendo intendente fui a ese tipo de actos. Es una cosa de presión que no te hace bien. Los pibes no van a querer hacer política si creés que hacer política es ir al acto del 17 de octubre y creer que eso es ser peronistas. Me considero peronista porque bajé la mortalidad infantil y no fui a ninguno de los actos de efemérides de este año. No creo que esté ahí el peronismo.

- ¿Como prevés que será el ciclo de Kicillof para los jefes comunales del Conurbano?

- He conversado con Axel en estos días. Tiene muy en cuenta la opinión de los intendentes, conversa con todos. Pregunta de lo que no sabe. Tiene mucha capacidad de gestión y muy buenas ideas. Esperamos que nos inviten a participar, porque muchas veces somo espectadores. Quiere cambiar la provincia de cuajo. No va a ser fácil, pero tiene lo necesario para defender a la provincia ante el gobierno nacional, más allá de que con Axel y Alberto somos del mismo partido. Porque no es Alberto el que puede definir. La provincia tiene un déficit que tiene que ver con una coparticipación perdida hace muchos años y es una discusión que se debe dar para evitar que los gobernadores lleguen tan condicionados.

- ¿Qué lugar te asignás frente a las divisiones del peronismo?

- Es un deporte que no conozco, así que no puedo opinar. Me dedico a Berazategui y me falta mucha información nacional. Esta cosa de las roscas no me va. No me siento identificado con los espacios que se juntan a hablar mucho tiempo. No tengo tiempo para eso.

- ¿Después de casi 10 años al frente de Berazategui, qué les dejaste a los vecinos?

- Estamos a nivel de cualquier municipio de Europa en materia de modernización de la gestión. Esto nos permite atender a un paciente con fibra óptica, tener un sistema de datos online que informa qué ofertas está buscando la gente ahora. Son herramientas que construí en estos años y que otros intendentes vienen a ver para llevar a sus municipios. Inventamos una aplicación que se llama Lazo, un juego que premia buenos hábitos y que es una revolución. Tiene un scoring y te da un premio por donar sangre, por adoptar un perro o por practicar un deporte. Pero además usamos esta aplicación en el celu para controlar el embarazo. Si en 40 semanas hacés todo esto: primera consulta, ecografía, vacuna antigripal, rutina de laboratorio, tenés un 95 % de probabilidades de que tu hijo nazca bien. Así bajamos la mortalidad infantil, tenemos la más baja de la historia de la ciudad y estamos por debajo de la media nacional y de nuestra región VI. Los premios son cremas antiestrías, pañales o un ajuar.