Piden que acusados de la Causa Cuadernos devuelvan la plata de las presuntas coimas

Hugo Wortman, abogado e integrante de Poder Ciudadano, sostuvo que la medida “sería histórica para la Argentina recuperar dinero de la corrupción” y explicó que, además de la restitución económica, los imputados deberían mejorar sus sistemas de transparencia interna, adoptar códigos de ética y elevar estándares empresariales.

“Insistir únicamente en la pena no garantiza resultados. Tal como está planteada la Causa Cuadernos, significarían años de juicio y muchos ni siquiera llegarían a ver sentencia. Mientras tanto, no habría recupero alguno”, señaló Wortman.

Hugo Worman M (1) Hugo Worman, abogado integrante de Poder Ciudadano

En ese sentido, agregó que si empresarios reconocen haber actuado de manera indebida y asumen compromisos de cambio, “es válido”, aunque remarcó que “ los funcionarios y máximos responsables deben ser sometidos a proceso”.

El abogado recordó que la figura del arrepentido y mecanismos alternativos como la reparación integral ya se aplican en más de 80 países para enfrentar delitos de corrupción, lavado de dinero o terrorismo.