Política |

Piden que acusados de la Causa Cuadernos devuelvan la plata de las presuntas coimas

Hugo Wortman, integrante de Poder Ciudadano, dijo que la reparación integral del daño en la denominada Causa Cuadernos, sería una medida histórica ya que se podría recuperar dinero y acelerar el proceso judicial.

La Causa Cuadernos tendrá en los próximos días una audiencia clave en la que imputados y acusados plantearán la aplicación de la reparación integral del daño, mecanismo previsto en el artículo 59 del Código Penal que permite extinguir la acción penal mediante la devolución del dinero y compromisos adicionales.

Hugo Wortman, abogado e integrante de Poder Ciudadano, sostuvo que la medida “sería histórica para la Argentina recuperar dinero de la corrupción” y explicó que, además de la restitución económica, los imputados deberían mejorar sus sistemas de transparencia interna, adoptar códigos de ética y elevar estándares empresariales.

Insistir únicamente en la pena no garantiza resultados. Tal como está planteada la Causa Cuadernos, significarían años de juicio y muchos ni siquiera llegarían a ver sentencia. Mientras tanto, no habría recupero alguno”, señaló Wortman.

Hugo Worman M (1)
Hugo Worman, abogado integrante de Poder Ciudadano

En ese sentido, agregó que si empresarios reconocen haber actuado de manera indebida y asumen compromisos de cambio, “es válido”, aunque remarcó que “ los funcionarios y máximos responsables deben ser sometidos a proceso”.

El abogado recordó que la figura del arrepentido y mecanismos alternativos como la reparación integral ya se aplican en más de 80 países para enfrentar delitos de corrupción, lavado de dinero o terrorismo.

