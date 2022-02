Polémica por los planes sociales: en el Gobierno aseguran que son muchos y no darán más

“No va a haber más altas de planes sociales, tampoco va a haber ajuste. Al pedido de más alta de planes estamos respondiendo con la posibilidad de aportar materiales y herramientas para generar trabajo”, dijo Zabaleta. Pero enseguida aclaró: “Está claro que vamos a estar en donde cada argentino necesite la asistencia del Estado Nacional”.

El ministro respondió así a las demandas de algunas organizaciones sociales que reclaman más planes debido a la delicada situación social producto de la crisis económica y el parte provocado en los últimos dos años por la pandemia. “Nosotros no permitimos nunca extorsión, tampoco política de rehenes a ningún beneficiario”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela Cerruti salió a reforzar la idea de Zabaleta de que los planes sociales que están vigentes son más que suficientes. “El gasto social del Gobierno es mucho, es importante y tiene un piso del cual no se baja. Y ha subido en el último año la cantidad de planes sociales”, dijo la portavoz del Gobierno en su habitual conferencia de prensa de los jueves. Y aseguró que “el empleo genuino está creciendo en el país, ya estamos en niveles de desocupación similares a los del 2018”.

“El ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta lleva adelante un política de diálogo y de consenso con las organizaciones sociales entendiendo que cada vez más es política de este gobierno que cada vez más los llamados planes sociales se conviertan en empleo en blanco, en empleo registrado”, aseguró la portavoz.

Sin embargo, Cerruti dejó en claro que “mientras exista el nivel de pobreza que existe en la Argentina, y mientras exista la desigualdad que existe en la Argentina, los planes (sociales) son muy importantes y son una herramienta del Estado para la redistribución de la riqueza”.

Ambos funcionarios salieron a aclarar que el Gobierno tiene el foco puesto en que los planes sociales se conviertan en empleo genuino y registrado. Entre las protestas sociales y las declaraciones de los dirigentes oficialistas, se colaron las versiones que indican que el presidente Alberto Fernández evalúa crear un “ministerio de la pobreza” bajo la conducción de los líderes del Movimiento Evita, Fernando “Chino” Navarro y Emilio Pérsico.

Sin embargo, esa idea por ahora está en proceso de maduración, ya que muchos funcionarios —entre ellos el propio Zabaleta— cuestionan este proyecto.

“Lo que queremos es direccionar el Plan Potenciar Trabajo al empleo genuino”, aseguró el ministro de Desarrollo Social. Y agregó: “Queremos fortalecer las unidades de gestión con herramientas y materiales para seguir produciendo trabajo”.

Por último, Zabaleta aclaro que “la lógica del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no va a tocar un solo programa del Ministerio, todo lo contrario, los vamos a seguir manteniendo”. De esta manera trató de llevar tranquilidad, pero aclarando que no tiene previsto incrementar los planes sociales para satisfacer las demandas de las organizaciones sociales. Al menos, no por ahora.