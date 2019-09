Sin embargo, pasadas las 16, un fuerte operativo de seguridad se desplegó en la zona y los efectivos de la Policía de la Ciudad desalojaron, entre forcejeos y gases lacrimógenos, a los militantes que estaban sobre los carriles del metrobus. Allí, resultaron heridos dos efectivos, en tanto que se apresó a un manifestante, identificado como Claudio Gabriel Contreras, quien fue imputado por los delitos de "atentado y resistencia".

También varios militantes de los movimientos sociales resultaron heridos y fueron atendidos por personal del SAME que se encontraba en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social.

Luego de los enfrentamientos, se mantuvo la tensión y los efectivos formaron un cordón para impedir el paso de los manifestantes a los carriles por donde circulan los colectivos.

Por otro lado, también se desarrolló una protesta en la Plaza de Mayo, donde instalaron ollas populares y anunciaron que posiblemente se transforme en el espacio de un acampe si en el transcurso de este jueves no se obtienen respuestas al reclamo de "aumentos salariales y creación de nuevos puestos de trabajo".

ADEMÁS:

"La reunión con funcionarios del Ministerio de Carolina Stanley fracasó por completo porque el Gobierno no hizo una propuesta que responda a ninguno de los tres puntos centrales que las organizaciones venimos reclamando desde hace meses", señaló Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero.

Belliboni anunció que los integrantes de la organización que encabeza, junto con otros grupos, montarán un acampe por 48 horas frente a la sede ministerial que encabeza Stanley.

Embed

"El reclamo de aumento de las partidas de alimentos no tiene porcentajes concretos y no se garantizan los productos esenciales para merenderos y comedores. La oferta de aumento en el monto de los programas no alcanza a cubrir ni siquiera la inflación de los últimos meses", observó Belliboni.

Y agregó: "Ante este panorama las organizaciones piqueteras retomamos el plan de lucha que fue votado en las asambleas del fin de semana pasado en los barrios obreros de 20 provincias".

Por su parte, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, la Corriente Nacional MTD Aníbal Verón y la Federación de Organizaciones de Base FOB se concentran desde las 10 en 9 de Julio y Avenida de Mayo y luego marcharán a la Plaza de Mayo.

"Ante la falta de respuestas que den una solución real a las demandas por aumento salarial y nuevos puestos de trabajo, esta semana volvemos a manifestarnos para profundizar el reclamo. De todos modos no vamos a cortar el diálogo y seguimos a la espera de una solución", señaló Marianela Navarro, delegada del FOL.

Corte por movilización

Sipreba, EMVyJ, FIT y otros

Concentración en la intersección de av. Callao y av. Corrientes.

Horario: jueves 12 de septiembre a las 11 h.

Se espera que se movilicen hacia las inmediaciones del Obelisco.

Barrios de pie, CcC, CTEP, FPDS y otros

Concentración en las inmediaciones del Congreso Nacional.