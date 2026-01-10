Javier Milei celebró el pago de los vencimientos de deuda: "Erraron otra vez"

Milei difundió un fragmento de una exposición pública de Rallo, quien explicó que el Gobierno “está refinanciando su deuda actual, no tomando nueva deuda”, y remarcó que esto es posible porque el Estado registra superávit fiscal y gasta menos de lo que recauda. Tras replicar el video, el Presidente ironizó: “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”.

El pago correspondió a vencimientos con bonistas privados por unos U$S4.218 millones y se cubrió con una combinación de distintas fuentes. Según informó la Casa Rosada, se utilizaron dólares propios del Tesoro, un préstamo tipo repo acordado por el Banco Central con bancos internacionales y fondos provenientes de la privatización de las represas del Comahue.

Embed En este segmento @juanrallo deja en evidencia el nivel de ignorancia de una gran parte de los "economistas" profesionales y muy especialmente de los "periodistas" que escriben sobre la economía.

Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez.

Fin. https://t.co/Z9MLEl7uFU — Javier Milei (@JMilei) January 10, 2026

De ese total, unos U$S692 millones estaban en manos del sector público, por lo que no implicaron una salida neta de divisas. En cuanto al monto neto a privados, de aproximadamente U$S3.526 millones, el Tesoro utilizó cerca de U$S2.300 millones provenientes de la venta de las represas y entre U$S1.200 y U$S1.300 millones del repo.

El Banco Central había anunciado días atrás el cierre de un acuerdo de financiamiento con seis entidades financieras internacionales, siendo estas: BBVA, JP Morgan, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of China y Santander; por U$S3.000 millones, a un plazo de poco más de un año y con una tasa anual del 7,4%. La licitación recibió ofertas por US$ 4.400 millones, casi un 50% más de lo previsto inicialmente.

En paralelo, la autoridad monetaria continúa con su programa de acumulación de divisas y ya sumó alrededor de U$S200 millones. En ese contexto, fuentes oficiales señalaron que no todos los vencimientos impactaron en las reservas, ya que parte de los pagos se compensaron con los ingresos del repo, la venta de activos y las compras diarias del Banco Central en el mercado cambiario.

Este viernes, Argentina enfrentó vencimientos por U$S4.382 millones, de los cuales U$S2.695 millones correspondieron a capital y U$S1.686 millones a intereses. Los pagos incluyeron bonos Globales, Bonares y títulos denominados en euros, tanto bajo ley argentina como bajo ley extranjera.

Desde el Gobierno destacaron que el cumplimiento de estos compromisos se realizó “sin sobresaltos” y lo presentaron como una señal de disciplina fiscal y financiera. En la mirada oficial, el pago refuerza la estrategia económica de la administración libertaria y busca despejar dudas sobre la capacidad del país para enfrentar sus obligaciones, en un escenario en el que Milei volvió a confrontar con economistas y analistas que anticipaban un escenario de default.