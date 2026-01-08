Martín Demichelis y su familia casi se ahogan en Punta del Este: así fue el rescate

La familia del ex futbolista se encontraba en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio. Si bien las imágenes trascendieron recientemente, el momento de tensión se vivió el pasado 31 de diciembre.

"Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua", relató Karina Mazzocco al abrir el programa, mientras mostraban el video del rescate.

La conductora explicó cómo se dio la intervención de los guardavidas: "En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde -se ve que ya estaban en su horario de franco- se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis".

Mazzocco remarcó además las condiciones del día: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

Oliver Quiroz aportó más precisiones sobre el lugar: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio".

Mientras se mostraban las imágenes, el cronista detalló: "Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

Luis Bremer, por su parte, sintetizó la gravedad del episodio: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue".

Por último, Quiroz agregó un dato que abre el debate sobre la seguridad en la zona: "Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando".