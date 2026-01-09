La Unión Europea aprobó el acuerdo con el Mercosur

De esta manera, los países de la UE respaldaron así el acuerdo comercial, allanando el nacimiento del mayor acuerdo de libre comercio la próxima semana. Por eso, ahora la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, podrá viajar a Asunción para firmar el lunes el acuerdo comercial que vinculará al bloque con Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Los embajadores de la UE apoyaron el acuerdo en una reunión celebrada en Bruselas, a pesar de la oposición de Francia, Irlanda y Polonia, según personas familiarizadas con el asunto, que hablaron bajo condición de anonimato. Para su aprobación solo se necesitaba una mayoría cualificada de los Estados miembros.

El acuerdo, que también incluye a Brasil, Uruguay y Argentina, pondrá fin a 25 años de negociaciones para eliminar aranceles e impulsar las exportaciones, creando un mercado integrado de 780 millones de consumidores. Sin embargo, el acuerdo ha resultado muy controvertido, sobre todo entre los agricultores europeos, preocupados por la afluencia de importaciones agrícolas a la UE.

El acuerdo comercial UE-Mercosur, que también debe ser respaldado por el Parlamento Europeo, es el más grande jamás negociado por Bruselas. En ese sentido, países como Alemania y España están firmemente a favor del acuerdo, que abrirá nuevas oportunidades de exportación.

Para calmar la ira de agricultores y ganaderos, temerosos del impacto que tendría la reducción de aranceles, la Comisión diseñó una serie de cláusulas y concesiones en los últimos meses.

“Las prioridades agrícolas han estado en el núcleo” de las negociaciones, y “hemos negociado como locos”, destacó el jueves Olof Gill, uno de los portavoces de la Comisión Europea.

Entre las medidas, la Comisión anunció en septiembre una serie de garantías para sus sectores cárnico, avícola, del arroz, la miel, los huevos y el etanol, limitando el cupo de productos latinoamericanos exentos de arancel e interviniendo en caso de desestabilización del mercado.

En diciembre, la Comisión anunció además que abrirá una investigación si el precio de un producto del Mercosur es al menos un 8% inferior al de la misma mercancía en la UE, y si el volumen de importaciones aumenta más de un 8%.

Bloomberg Economics ha estimado que el acuerdo impulsaría la economía del bloque del Mercosur hasta en un 0.7% y la de Europa en un 0.1%. Geopolíticamente, también fortalecería la presencia de la UE en una región donde China ha surgido como un importante proveedor industrial y comprador de materias primas.