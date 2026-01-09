Cierran el Aeropuerto de Ezeiza este viernes: más de 40 vuelos afectados

Desde Aeropuertos Argentina y la ANAC informaron que los trabajos son esenciales para garantizar la seguridad operativa y fueron coordinados previamente con las 29 aerolíneas que operan en la terminal.

Qué pasará con los vuelos

Reprogramaciones: La mayoría de los vuelos serán reubicados fuera del horario de cierre.

Derivaciones: Algunos servicios operarán desde Aeroparque Jorge Newbery.

Avisos a pasajeros: Las aerolíneas ya comenzaron a notificar los cambios.

Aeroparque demoras M.jpg Algunos vuelos serán reprogramados o derivados a Aeroparque durante el cierre temporal de Ezeiza.

Las autoridades recomiendan verificar el estado del vuelo en la web de la aerolínea o de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse al aeropuerto.

El cierre se da en un contexto de alta demanda: entre enero y noviembre de 2025, Ezeiza movilizó más de 10,7 millones de pasajeros, un 4,38% más que el año anterior, consolidándose como la principal puerta aérea del país.