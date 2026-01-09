General |

Cierran el Aeropuerto de Ezeiza este viernes: más de 40 vuelos afectados

El Aeropuerto de Ezeiza cerrará este viernes por mantenimiento de pista y afectará a 41 vuelos en plena temporada de verano.

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza suspenderá aterrizajes y despegues este viernes 9 de enero, entre las 13:55 y las 17:40, debido a tareas de mantenimiento preventivo en la pista principal. La medida afectará a 41 vuelos, en plena temporada alta de verano.

Desde Aeropuertos Argentina y la ANAC informaron que los trabajos son esenciales para garantizar la seguridad operativa y fueron coordinados previamente con las 29 aerolíneas que operan en la terminal.

Qué pasará con los vuelos

  • Reprogramaciones: La mayoría de los vuelos serán reubicados fuera del horario de cierre.

  • Derivaciones: Algunos servicios operarán desde Aeroparque Jorge Newbery.

  • Avisos a pasajeros: Las aerolíneas ya comenzaron a notificar los cambios.
Aeroparque demoras M.jpg
Algunos vuelos serán reprogramados o derivados a Aeroparque durante el cierre temporal de Ezeiza.

Las autoridades recomiendan verificar el estado del vuelo en la web de la aerolínea o de Aeropuertos Argentina antes de dirigirse al aeropuerto.

El cierre se da en un contexto de alta demanda: entre enero y noviembre de 2025, Ezeiza movilizó más de 10,7 millones de pasajeros, un 4,38% más que el año anterior, consolidándose como la principal puerta aérea del país.

