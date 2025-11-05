Postergan la implementación del sistema procesal acusatorio en Comodoro Py

A través del Ministerio de Justicia, el Ejecutivo determinó que no será el 10 de noviembre la fecha para que entre en vigencia el nuevo Código Procesal Penal en los Tribunales de Retiro, al igual que en toda la Ciudad de Buenos Aires.

La medida fue adoptada por el secretario de Justicia, Sebastián Amerio, responsable de confeccionar la resolución que llevará la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante la ausencia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien está en uso de licencia.

image

En este contexto, desde el Ministerio de Justicia plantean que aún resta el traspaso de personal y otras inversiones necesarias vinculadas.

Desde Comodoro Py remarcaron que la prioridad es que el sistema funcione correctamente y es por eso que postergaron la implementación del nuevo sistema para el año próximo.

El Gobierno postergó en primer instancia la implementación del nuevo sistema procesal acusatorio en agosto pasado. En esa fecha dispusieron que el aplazamiento sea hasta el 10 de noviembre.

En aquel momento, desde el Ministerio de Justicia argumentaron a través del decreto 530/2025 firmado por Cúneo Libarona que “a criterio del Gobierno Nacional se encuentran insatisfechas las condiciones para la implementación inmediata del Código Procesal Penal Federal”.

El texto aclaró que la Procuración General de la Nación, a cargo, interinamente, de Eduardo Casal, “ha informado que, desde su perspectiva, no se encuentran reunidos los requisitos técnicos, operativos y de infraestructura edilicia mínimamente indispensables para garantizar el inicio efectivo del sistema acusatorio en la justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".