Murió un vecino del Barrio 20 en Navidad y la Justicia investiga el accionar policial

El caso es analizado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20, que dispuso una serie de pericias para determinar si el fallecimiento estuvo vinculado al accionar de los efectivos que intervinieron en el hecho.

El episodio ocurrió el jueves 25 de diciembre pasado el mediodía, en la intersección de las calles Chilavert y Araujo, cuando una discusión entre vecinas por la música a alto volumen fue escalando hasta convertirse en un enfrentamiento generalizado. Ante la situación, vecinos llamaron al 911 y personal de la División Unidad Táctica de Pacificación acudió al lugar para intentar controlar los disturbios.

Agresión a policías

Según la reconstrucción preliminar, los efectivos fueron recibidos con botellas, palos y otros objetos arrojados por familiares y allegados de las personas involucradas en la pelea.

En ese contexto, González llegó al lugar con su auto con la intención de ingresar a su vivienda, ubicada en un pasillo de la zona. De acuerdo con fuentes de la investigación, el hombre creyó que el conflicto involucraba a su hijo y comenzó a discutir con los policías cuando le impidieron el paso.

La secuencia quedó registrada en varios videos filmados por vecinos y viralizados en redes sociales. En las imágenes se observa cómo González discute con los efectivos y recibe golpes con bastones y tonfas. Minutos después, llegó un móvil policial de apoyo del que descendieron dos oficiales. En ese momento se escuchan entre cuatro y cinco detonaciones correspondientes al uso de postas de goma y otros elementos no letales.

González cayó al suelo y fue asistido por personal del SAME, que lo trasladó de urgencia al Hospital Piñero. Allí se constató su fallecimiento. El parte médico indicó que ingresó con una herida corto punzante en la zona del tórax y signos de evisceración, aunque la causa exacta de la muerte será determinada por la autopsia, prevista en la Morgue Judicial.

Detenidos

En los primeros minutos posteriores al hecho, la Policía detuvo a dos hombres de 21 y 32 años, y demoró a una mujer de 42, pareja de la víctima, quienes luego recuperaron la libertad. Uno de los detenidos es hijo de González y posee antecedentes por venta de drogas, según confirmaron fuentes judiciales.

Desde la Policía de la Ciudad informaron que los efectivos no utilizaron armas de fuego y que el accionar se limitó al uso de material antidisturbios. No obstante, el juzgado interviniente dispuso que la investigación quede a cargo de la División Homicidios de la Policía Federal y ordenó el secuestro de celulares, cámaras corporales y elementos utilizados durante el operativo.

Además, la fuerza porteña inició un sumario interno, con intervención de la Oficina de Transparencia y Control Externo del Ministerio de Seguridad y Asuntos Internos.

El caso generó una fuerte reacción en el barrio. Familiares, vecinos y organizaciones sociales realizaron una marcha en reclamo de justicia en el cruce de las avenidas Cruz y Escalada. En redes sociales, allegados a la víctima denunciaron un caso de “gatillo fácil” y cuestionaron duramente el accionar policial. “Gabriel no tenía ningún tipo de arma. Los videos lo demuestran”, expresó Andy Costa, primo de la víctima, quien sostuvo que “un barrio entero fue testigo de un hecho trágico e injustificable”.

Mientras se aguardan los resultados preliminares de la autopsia, la causa avanza en medio de un clima de tensión y pedidos de esclarecimiento. La Justicia deberá determinar si la muerte de González fue consecuencia de una herida de arma blanca en el contexto de la pelea o si estuvo directamente vinculada al accionar de los efectivos durante el operativo.