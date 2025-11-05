Javier Milei reunió a libertarios y PRO en Casa Rosada

La cita se realizó en el Salón Héroes de Malvinas, un día después de la convocatoria que había encabezado su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con los diputados electos del espacio. Según fuentes oficiales, la intención fue “coordinar y fortalecer el trabajo conjunto” con los aliados políticos que acompañarán al Gobierno desde el Congreso.

Reforzar acuerdos

Durante la reunión, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, destacó la necesidad de “trabajar en equipo” y consolidar una estrategia común. En la misma línea, el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, planteó la importancia de alcanzar consensos con sectores no peronistas para facilitar la aprobación de las reformas estructurales que impulsa el Ejecutivo.

Abdala afirmó que “este tipo de encuentros reflejan el crecimiento del espacio político y la voluntad de sostener un diálogo permanente”. También mencionó que Karina Milei pidió a los legisladores “profundizar el trabajo técnico” en torno a los proyectos de ley que se tratarán en los primeros meses de gestión.

Más de cien legisladores participaron del encuentro con el presidente en el Salón Héroes de Malvinas.

A partir del 10 de diciembre, La Libertad Avanza contará con 88 diputados, a los que se sumarán los 17 del PRO, 6 de la UCR y 3 de la Liga del Interior, lo que permitirá al oficialismo alcanzar 115 bancas. De ese modo, quedará a solo 14 votos del quórum propio en la Cámara baja.

La estrategia del Gobierno es mantener a Martín Menem al frente de Diputados y a Bornoroni como jefe de bloque. En tanto, el ministro de Defensa y diputado electo, Luis Petri, tendría un rol relevante en la conducción parlamentaria.

El encuentro cerró con una foto grupal que buscó dejar un mensaje de unidad y previsibilidad hacia los próximos pasos legislativos del oficialismo.