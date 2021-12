Gabriela Cerruti, portavoz de la Presidencia de la Nación, sostuvo hoy que el informe del FMI “en algunos aspectos es tímido”, a la vez que consideró que "es importante que el organismo pueda ver si se cumplieron o no los requisitos para dar un préstamo”, al tiempo que reiteró que “el acuerdo no incluirá un ajuste”.

“No deja de sorprender que horas más tarde de la difusión del informe –del FMI-, el exministro –de Economía de Mauricio Macri- Nicolás Dujovne dice que este fue un préstamo que le dieron políticamente a su plan de gobierno que fracasó", dijo Cerruti en rueda de prensa, en la que acusó a Juntos por el Cambio de "tomar deuda y endeudarnos y voltear un Presupuesto, lo que demuestra un grado de irresponsabilidad muy importante".

Asimismo, exhortó al Fondo “a ser más estricto cuando entrega préstamos que se convierten luego en deuda”, y consideró que "no pueden ser otorgados a un espacio político porque compromete a muchas generaciones".

"La oposición debería leer este informe, esta crítica que hizo ayer el FMI", apuntó la portavoz en la conferencia de prensa, en la que volvió a cuestionar a JxC por “querer dejar a un Gobierno sin Presupuesto cuando se está negociando” cómo pagar “la deuda que ellos mismos dejaron”.

Durante la rueda de prensa que estuvo signada por el tema de la deuda con el FMI, insistió con que “la Argentina no va a hacer un acuerdo con el Fondo que implique un ajuste”.

Ayer, el Directorio Ejecutivo del FMI concluyó que "la estrategia y la condicionalidad" del Acuerdo Stand-By de 2018 del organismo con la Argentina "no eran lo suficientemente sólidas" y, aunque consideró que era "consistente" con las políticas y procedimientos del mismo, "la aplicación de algunas de estas políticas implicaba un juicio considerable".

En su evaluación del programa de stand by de 2018 con la Argentina, los directores del FMI, consideraron que "la estrategia y la condicionalidad (...) no eran lo suficientemente sólidas para abordar los problemas estructurales profundamente arraigados de Argentina, incluidas las frágiles finanzas públicas, la dolarización, la alta inflación, la débil transmisión de la política monetaria, un pequeño sector financiero interno y una base exportadora estrecha".

Tras recordar que la Junta Ejecutiva del organismo aprobó en junio de 2018, el "acuerdo de reserva más grande en la historia del Fondo", el informe concluyó que "se cumplieron las políticas y los procedimientos pertinentes del Fondo, incluidos los relacionados con la financiación, las salvaguardias y el diseño de programas".

Sin embargo, aclaró que el "programa no cumplió con sus objetivos, a pesar de las importantes modificaciones de las políticas económicas".

ADEMÁS:

“Debió haber más autocrítica”

El ministro de Economía, Martín Guzmán, consideró que en el FMI “debió haber más autocrítica” en el informe, a la vez que señaló que en el acuerdo que busca con el organismo los pagos de deuda de capital recién comiencen en 2026.

“Nos va a llevar más de una década”, solucionar el problema generado por la deuda tomada con el FMI “por el gobierno de Juntos por el Cambio”, aseguró Guzmán en declaraciones al canal de noticias C5N.

“Es tan grande la deuda que dentro de los marcos que hoy dispone el FMI no se puede resolver con un solo paso. Un acuerdo nos va ayudar en el corto plazo ir despejando el horizonte financiero, pero curar las heridas que generó el endeudamiento en dinero extranjero el gobierno de Juntos por un Cambio nos llevará más de una década”, sostuvo el funcionario.

“¿Cómo podía pensar alguien que a alguien le iba a ir bien teniendo que pagar US$ 20.000 millones en el plazo de un año?", subrayó Guzmán en relación al acuerdo firmado por Macri que establece ese pago de capital para 2022.

“Si llegamos a un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, los primeros cuatro años y medio no se paga capital, hasta el 2026, y buscamos pagar solo los intereses y en menor cantidad” en esos primeros años, agregó el funcionario.

Al ser consultado sobre si este programa incluye la posibilidad una futura restructuración, Guzmán dijo: “Vamos a tener que seguir dando pasos. Si (el FMI) tienen un programa mejor en el futuro, le pediremos que nos lo habiliten para pagar en más largo plazo”.

Advirtió que de lograrse el acuerdo, en el corto plazo “el riesgo país no va a bajar de 1.700 puntos a 300 ni se va a poder ir a los mercados internacionales de crédito (de manera inmediata), porque todos saben en el estado que nos han dejado”.

“Obviamente que nos importa que el riesgo país vaya bajando, pero más nos importa que se cree trabajo. Hoy a la economía real le va bien”, dijo Guzmán.

Sostuvo que “ya resolvimos el problema de la deuda con los acreedores privados” y criticó las declaraciones de Macri respecto a que el problema de la deuda él lo arreglaba 'en cinco minutos'.

“Eso es obedecer, y negociar no es obedecer", dijo Guzmán al criticar las declaraciones del ex presidente.

Guzmán también ponderó el informe difundido hoy por el FMI al crédito otorgado en el 2018 al presidente Macri, más allá de que consideró que tendría que contener más "autocrítica".

Ese préstamo “fue absurdo, no se utilizó para nada bueno, para que genere capacidad productiva o genere empleo”, dijo Guzmán.

“Creo que debió haber más autocritica (del Fondo) pero reconoció que se pagó (con su crédito) deuda a acreedores que habían entrado en el 2016 a hacer una apuesta a Argentina, y la formación de activos externos”, señaló.

Guzmán apuntó a que de los US$ 45.000 millones que el FMI le otorgó al gobierno de Macri “alrededor de US$ 21.000 millones se destinaron para pagar una deuda insostenible y US$ 24.000 millones para generar activos externos”.

“El FMI apuntó a que (durante el gobierno de Macri) debería haber habido una restructuración de deuda y controles de capitales”, dijo Guzmán.

Ahora “lo que quedó es el daño y nosotros estamos trabajando para arreglarlo”, concluyó Guzmán.

La palabra de Manzur

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, destacó que el Fondo Monetario Internacional le "dio la razón" al Gobierno Nacional, y aseguró que "la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de (Mauricio) Macri fracasó".

"El Fondo Monetario Internacional nos dio la razón: la deuda irresponsable tomada por el gobierno anterior puso en riesgo al país y el programa económico de Macri fracasó", publicó Manzur anoche en su cuente de Twitter.

El mensaje es acompañado por un video en el que se señala que "la deuda tomada por el gobierno anterior le hizo mucho daño a la Argentina" y, "según el mismo FMI, el programa fracasó y puso en riesgo nuestra economía".

También, puntualiza que, "además, reconoce que gran parte de la deuda que tomaron se fugó".

"Lo dijimos desde un primer momento: nuestro gobierno y el pueblo argentino debió hacerse cargo de una deuda irresponsable que puso en peligro el futuro del país. Vamos a seguir trabajando porque el crecimiento es la condición para la estabilidad", finaliza el video.