Santilli recibe a Jorge Macri en la Rosada por fondos y el Presupuesto 2026

El ministro del Interior se reunirá con el jefe de Gobierno porteño con una agenda marcada por la coparticipación, el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
El ministro del Interior, Diego Santilli, recibe este jueves 4 de diciembre al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, en un encuentro central para el rumbo político y económico de los próximos meses, la reunión se realizará a las 12 en Casa Rosada y tendrá como eje principal el debate por la coparticipación, el Presupuesto 2026 y las reformas que impulsa el presidente Javier Milei.
Según fuentes oficiales, el Gobierno necesita asegurar apoyos para avanzar con la llamada “Ley de Leyes” junto con la reforma laboral, mientras la Ciudad reclama mayores fondos por la quita aplicada en años anteriores, la administración nacional intenta sostener el ajuste fiscal, lo que tensa las negociaciones con los distritos.
El encuentro ocurre a pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo buscará tratar los proyectos centrales de su agenda, en Casa Rosada aseguran que hay expectativas de lograr consensos mínimos para evitar nuevos bloqueos legislativos.
Para Santilli, la reunión representa un desafío político, ya que deberá escuchar los pedidos del alcalde porteño, ambos pertenecientes al PRO, pero con posiciones hoy ubicadas en veredas distintas de la política nacional, el margen de respuesta está condicionado por las decisiones del Ministerio de Economía.
El jefe de Gobierno porteño forma parte del grupo de mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, el ministro del Interior viene manteniendo reuniones con gobernadores para cerrar apoyos y solo restan algunos encuentros pendientes en esta ronda federal.
En el oficialismo confían en que el Presupuesto pueda ser aprobado antes de fin de año, lo que le daría al Gobierno una herramienta clave para ordenar las cuentas públicas en medio del ajuste en marcha.
