Santilli recibe a Jorge Macri en la Rosada por fondos y el Presupuesto 2026

Según fuentes oficiales, el Gobierno necesita asegurar apoyos para avanzar con la llamada “Ley de Leyes” junto con la reforma laboral, mientras la Ciudad reclama mayores fondos por la quita aplicada en años anteriores, la administración nacional intenta sostener el ajuste fiscal, lo que tensa las negociaciones con los distritos.

Negociaciones en marcha

El encuentro ocurre a pocos días del inicio de las sesiones extraordinarias, donde el oficialismo buscará tratar los proyectos centrales de su agenda, en Casa Rosada aseguran que hay expectativas de lograr consensos mínimos para evitar nuevos bloqueos legislativos.

Para Santilli, la reunión representa un desafío político, ya que deberá escuchar los pedidos del alcalde porteño, ambos pertenecientes al PRO, pero con posiciones hoy ubicadas en veredas distintas de la política nacional, el margen de respuesta está condicionado por las decisiones del Ministerio de Economía.

Ronda con gobernadores

El jefe de Gobierno porteño forma parte del grupo de mandatarios que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, el ministro del Interior viene manteniendo reuniones con gobernadores para cerrar apoyos y solo restan algunos encuentros pendientes en esta ronda federal.

En el oficialismo confían en que el Presupuesto pueda ser aprobado antes de fin de año, lo que le daría al Gobierno una herramienta clave para ordenar las cuentas públicas en medio del ajuste en marcha.