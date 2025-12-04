Jorge Macri condicionó su respaldo al Presupuesto 2026 a la coparticipación

El temario de la reunión -que se celebró a las 12 en las oficinas del Ministerio del Interior- giró en torno a la necesidad de apoyos que precisa el Poder Ejecutivo para sancionar el Presupuesto 2026 y la reforma laboral, además del debate por los fondos coparticipables que reclama la ciudad de Buenos Aires.

Sobre su respaldo a la ley de Leyes que se tratará en diciembre en el Congreso, Jorge Macri sostuvo que “hay que discutirlo, esa es tarea de los diputados nacionales primero, del Senado después, pero con este pedido: que se incluyan los recursos de la Ciudad de manera explícita".

“El presidente del bloque debe tener un montón de requerimientos, este es uno más”, dijo y agregó: “Hay un acuerdo firmado en la Corte donde el pago no es por goteo, con lo cual la Ciudad ya aceptó que sean pagos semanales, eso se puede seguir manteniendo. Vamos pedir que esté expresado en el Presupuesto".

Desde el entorno del ministro del Interior aseguraron que la reunión fue “buena” y que funcionó como una secuela del intercambio previo entre el jefe de Gobierno y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo por la coparticipación.

Sobre los recursos coparticipables porteños, las mismas fuentes señalaron que “existe un compromiso de ambas partes de encontrar el mecanismo acorde para llegar a un buen entendimiento en este tema".

El jefe de Gobierno destacó el apoyo legislativo de La Libertad Avanza al Presupuesto porteño y planteó que, del mismo modo, Milei necesita contar con su propia ley de Presupuesto.

Participaron de la reunión el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la legisladora porteña Pilar Ramírez, en la voz del Gobierno, y el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y el ministro de Economía, Gustavo Arengo, por la Ciudad.