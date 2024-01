Qué dijeron Los Carabajal y Victoria Villarruel tras los dichos de Peteco

Desde Los Carabajal criticaron a la organización del festival y afirmaron que lo que dijo el músico "no representa el pensamiento promedio del grupo".

"Ante los hechos de público conocimiento ocurridos en el Festival de Jesús María el día viernes 12 de enero de 2024, queremos poner de manifiesto nuestra posición respecto a lo sucedido", inicia el texto Los Carabajal firmaron en conjunto.

Y siguió el comunicado: "La organización del Festival contrató la conjunción de tres propuestas de nuestra amplia familia bajo el nombre Carabajales, integrada por el conjunto Los Carabajal (Kali, Walter, Musha, Blas), el dúo Cuti y Roberto, y el solista Peteco acompañado por su hijo Homero Carabajal".

Luego, apuntando a la forma en que se llevó a cabo el ingreso de Villarruel, expresaron desde la formación folklorica: "En momentos en que desarrollábamos nuestra actuación prevista, se produjo la llegada de la Vicepresidente, de lo cual no estábamos informados. Ante eso, una de las tres propuestas unificadas en el escenario manifestó su disconformidad por este hecho".

"Consciente de que se debió realizar de otro modo su arribo, teniendo en cuenta la investidura de quien ingresaba, y entendiendo al arte como una expresión de libertad, el conjunto Los Carabajal, en el ámbito del respeto y el amor hacia nuestros familiares y nuestros seguidores, deja en claro que lo vertido en el escenario no representa el pensamiento promedio del grupo", concluyeron en su comunicado.

image.png El comunicado de Los Carabajal.

Qué dijo Victoria Villarruel sobre los dichos de Peteco Carabajal

Por su parte, la Vicepresidenta le restó importancia a la polémica ocurrida el sábado con el cantante Peteco Carabajal durante el festival de Doma y Folklore de Jesús María, en la provincia de Córdoba, y comentó que el episodio le "pareció gracioso".

Durante la fecha de apertura del evento, y mientras Carabajal estaba tocando con su conjunto, Villarruel ingresó al predio y los espectadores comenzaron a ponerse de pie para saludarla.

image.png Victoria Villarruel, en Jesús María.

"No se paren que no ha llegado nadie", dijo Peteco Carabajal quien al otro día aclaró que su arenga no pretendía ser un repudio a la presencia de la Vicepresidenta.

“No fue un malentendido, ha sido un impulso mío. Estábamos trabajando en el escenario, todo venía bien y vimos que la gente se empezó a parar, porque le llamó la atención el movimiento, y yo quería evitar que le gente se pare, pero no para hacerle una cosa en contra a la Vicepresidenta”, aclaró el músico.

“Yo pensé que lo decía en realidad como una ironía, como diciendo ‘no se paren, pero párense’, así que me lo tomé como ‘qué gracioso’”, explicó Villarruel, que luego mencionó que quienes la rodeaban le dijeron que se trataba de "una mención de repudio" a su "visión ideológica”.

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 15, 2024

A través de su cuenta de X, Villarruel posteó un reportaje que concedió a Canal 12 de Córdoba en el que declaró: "Yo no vine para discutir con Peteco Carabajal, vine para apoyar a Jesús María, apoyar al festival que hace una labor fundamental para más de veinte escuelas de la zona, que es un festival autosustentable lleno de gente y es un orgullo de Córdoba".

"Lo de Peteco me pareció gracioso en ese momento y sigue siendo gracioso ahora", sentenció Villarruel.