Las quejas están relacionadas con cambios dispuestos por la Secretaría de Energía que conduce Gustavo Lopetegui respecto de un programa cuyo fin es optimizar la producción de gas no convencional en el yacimiento neuquino. Así lo indicó la petrolera en un comunicado a la Comisión Nacional de Valores (CNV) en el cual subrayó que la Secretaría de Gobierno de Energía, "en reunión con diversos actores de la industria del gas y petróleo, notificó ciertas consideraciones vinculadas con el alcance y condiciones del programa".

En ese sentido, sostuvo que "difieren de lo previsto originalmente y afectan de manera perjudicial tanto los proyectos que se encontraban a la espera de recibir la aprobación formal de la Secretaría como así también el monto a percibir vinculado con proyectos aprobados a la fecha bajo el Programa".

Calculó que "el efecto negativo en el resultado neto del ejercicio 2018 es de aproximadamente US$ 60 millones" y puntualizó que sigue "la evolución de las distintas variables del mercado local de gas natural, incluyendo el exceso de oferta fuera del período invernal para evaluar la continuidad de las inversiones en aquellos proyectos de desarrollo de gas no convencional que no contarán con el beneficio del programa".

"Se han modificado algunas premisas básicas que sustentaron la decisión de inversión oportunamente tomada", insistió la empresa, mientras aseguró que "analizará cualquier otra medida que se derive de los cambios recién comunicados".

En esa línea, días atrás la empresa Tecpetrol había alertado que iba a perder unos US$ 148 millones por la disposición oficial y había anticipado que iba a revisar inversiones.

Pampa Argentina analiza acciones

Pampa Energía, por su parte, recordó en su nota a la Bolsa de Comercio que en la reunión encabezada por el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, se notificó que el Gobierno nacional evaluará un nuevo esquema de incentivos para la producción gasífera durante el período invernal.

La empresa precisó que el Programa de Incentivo, lanzado en marzo de 2017, alentó la producción del hidrocarburo no convencional en la Cuenca Neuquina, y luego se extendió a la Cuenca Austral.

Pampa Energía señaló que había solicitado el año pasado la inclusión en el plan de incentivos de tres proyectos "oportunamente aprobados por la autoridad de aplicación provincial".

Se trata de "Río Neuquén", el 5 de febrero, donde es titular de 33,07% de la producción; "El Mangrullo", el 26 de julio, 100%; y "Sierra Chata", el 30 de julio, como operador y titular de 45,55% de la producción.

"Al día de la fecha no existe una resolución o decisión administrativa emitida por la Secretaría de Energía, ni Pampa ha sido notificada del rechazo de los proyectos de explotación mencionados", agregó la nota.

"Sin perjuicio de ello, - concluyó -, la sociedad se encuentra analizando los cursos de acción a seguir y a la espera de la nueva propuesta de incentivos para el período invernal".

El Gobierno nacional anunció ayer que mantendrá sin cambios el plan de estímulo a la producción de gas en Vaca Muerta (resolución 46/17), sin avalar nuevos proyectos de inversión a los establecidos originalmente, y comunicó que sostendrá el sistema de compensaciones respetando los volúmenes correspondientes a la curva original presentada por las empresas, que presentaron ocho iniciativas.

Esa resolución "sobrecumplió su cometido, ya que la producción de gas no convencional creció un 39% en 2018 y lo seguirá haciendo este año", dijeron fuentes de Energía.