Reforma Laboral: Gerardo Martínez adelanta rechazo y se reúne la CGT

Martínez remarcó: "Naturalmente no podemos aceptar el planteo del proyecto de (Federico) Sturzenegger porque quiere quitar derechos y romper estructuras del derecho colectivo e individual”.

El dirigente, que participa en el Consejo de Mayo organizado por el Gobierno, planteó su preocupación por los alcances de la iniciativa oficial y la incidencia que podría tener sobre los convenios colectivos: “Hay una postura ideológica muy extrema que no tiene que ver con lo que pensamos y necesitamos los trabajadores”.

El referente gremial subrayó que las centrales obreras consideran que el proyecto presenta elementos que no se condicen con “las necesidades reales de los trabajadores”, por lo que insistió en la necesidad de mantener ámbitos de diálogo que permitan discutir reformas sin afectar las conquistas laborales.

Los triunviros cegetistas Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Arguello convocaron al Consejo Directivo en la sede de Azopardo, desde donde el grueso de los sindicalistas expresarán una posición común de rechazo al proyecto del Gobierno.

En la antesala de la reunión de este jueves, la nueva conducción de la CGT, con los tres triunviros y el jefe de la UOCRA, Gerardo Martínez, mantuvo una reunión este miércoles con senadores peronistas que se comprometieron a rechazar cualquier reforma, por lo que trabajarán en forma conjunta entre los legisladores, gobernadores del PJ y las centrales sindicales para impedir el avance de la reforma laboral.

El encuentro se hizo en el despacho del presidente del interbloque del peronismo, José Mayans, y contó con la asistencia de sus pares de bloque Mariano Recalde, Alicia Kirchner, Jorge Capitanich y Martin Soria, además de los diputados y sindicalistas Vanesa Siley y Hugo Yasky, entre otros.

Tras la reunión, Jerónimo reiteró que “no hay una negociación ni un intercambio con el Gobierno” y que el proyecto difundido, que no es el definido, “es unilateral y por imposiciones”.

"Nosotros creemos que si hay que construir un ámbito en el cual se ejecuta la modernización laboral, tenemos un instrumento que son las convenciones colectivas de trabajo”, agregó.

El Gobierno optó por evitar escalar una confrontación directa con el sindicalismo y no incluirá en la reforma laboral el ítem de las restricciones para las cuotas solidarias que figuraban en la redacción original del proyecto impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

“Es una reforma que tiene por objetivo generar trabajo. Todo lo que no vaya en esa dirección quedará para ser discutido más adelante”, resumió una importante voz de peso en el Poder Ejecutivo.