Reforma Laboral: Patricia Bullrich anunció que se tratará el 10 de febrero en el Senado

El cambio de calendario en el tratamiento de la norma, que este jueves motivó una marcha multitudinaria de la CGT a Plaza de Mayo, responde a la necesidad de reunir mayores consensos sobre la propuesta oficial, según aclaró la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich.

“Hemos escuchado a todos los actores y hemos hablado con distintos bloques, incluso con Juliana Di Tullio. Vamos a firmar un dictamen para dejarlo abierto a modificaciones y vamos a pasar el debate al 10 de febrero”, aseguró este jueves Bullrich en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.

En ese sentido, aclaró que llamarían nuevamente a extraordinarias. “Analizaríamos todos los pedidos que nos llegaron acá, por mail y de distintas maneras y nos tomaríamos un mes y medio para estudiarlo bien”, agregó.

Al respecto, el kirchnerista Mariano Recalde afirmó: “Es bueno que se prorrogue el debate y que se escuche. Espero que las observaciones que han hecho muchísimos actores de distintos sectores se escuche en serio”. Y añadió: “Quedaron muchas cosas sin tratar”.

“Hay un montón de modificaciones”, retrucó Bullrich. “Lo dejamos para poder tener un instrumento para sesionar el 10, pero este dictamen va a seguir vivo, para seguir modificándolo”, remarcó la senadora del PRO.

En respuesta, Recalde señaló: “Es un proyecto que en los fundamentos tiene mentiras: no hay modernización ni se habla de homeoffice, hasta se suprime lo discutido; lo mismo ocurre con los estatutos profesionales. Estamos volviendo al pasado”.

“Ampliar o reducir derechos ni destruye ni crea trabajos. Hay ejemplos sobrados en la historia argentina. No es cierto que eliminando derechos los empresarios salgan a contratar compulsivamente. Esta ley está hecha para facilitar los despidos”, aseguró Recalde.

A las 16 de este jueves se reanudó la reunión tras un cuarto intermedio para escuchar a los últimos expositores, y luego Bullrich hizo el anuncio de la postergación del tratamiento de la reforma laboral.

Para tener garantizado el dictamen de mayoría, la jefa de la bancada de la LLA mantendrá en este mes y medio negociaciones con los bloques de la UCR, el PRO, y bloques provinciales de Misiones, Salta, Tucumán, Santa Cruz y Chubut, Neuquén, y Cambio Federal.