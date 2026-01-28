Reforma laboral: Profundo malestar en el Bloque Unión por la Patria por proyecto de Kelly Olmos

"En medio del receso de verano, desconociendo el trabajo en comisión que los integrantes del bloque venimos haciendo desde hace meses, Kelly Olmos lanza un proyecto de Reforma Laboral que atribuye a todo el Bloque de Unión por la Patria. lo cual es absolutamente falso", dijo una legisladora peronista -que pidió reserva de su nombre- a Popular. "Nos enteramos por la prensa y por las redes sociales de esta iniciativa inconsulta y poco seria", agregó.

Otro diputado K, visiblemente molesto, calificó la presentación como una muestra de oportunismo y "una especie de traición interna" al solo fin de ganar espacios en los medios. "Después de la primera etapa de (sesiones extraordinarias) muchos fuimos a nuestras provincias sin saber que se iba a presentar un proyecto de ley sobre un asunto tan sensible como la Reforma Laboral". " Nos dejaron descolados antes nuestros gobernadores", se quejó.

"Lo que más me molesta de esta iniciativa de Kelly Olmos y de quienes la acompañaron, es que en su afán de ganar espacio en los medios no respetaron ni al bloque al que pertenecen, ni a los principios del peronismo, ni al reglamento del Congreso", sostuvo otro diputado de UxP tras pedir reservar su nombre hasta que hablara con el presidente del bloque, Gerardo Martínez, quien, según dijo, "es el más perjudicado, ya que también se enteró del proyecto por la prensa".

"No respetaron al bloque, porque desconocieron todo el trabajo de meses que venimos haciendo en comisiones y dentro de nuestros espacios -agregó-. Tampoco respetaron la defensa de los derechos de los trabajadores que es un pilar fundamental del peronismo y tampoco respetaron algo básico: el reglamento del Congreso que establece que en período de sesiones extraordinarias solo el Poder Ejecutivo puede presentar proyectos".

Los firmantes y el contenido del proyecto

El proyecto de Reforma Laboral de la diputada Olmos fue acompañado por Victoria Tolosa Paz, Pablo Todero, Guillermo Michel, Emir Félix y Juan Pablo Luque

En el texto de la iniciativa se manifiesta que busca la simplificación de la negociación colectiva, permitiendo que determinados acuerdos derivados de convenios ya homologados entren en vigencia automáticamente tras su publicación en el Boletín Oficial, sin necesidad de pasar por el trámite de homologación. Según la propuesta, este mecanismo busca dotar de mayor dinamismo a las actualizaciones salariales o productivas consensuadas entre sindicatos y cámaras empresarias.

Precisamente este es el punto que más cuestionan los diputados de UxP que no firmaron el proyecto ya que sostienen que eso puede perjudicar seriamente a los trabajadores de las PyMES, cuyos dueños no tienen el mismo poder económico que las grandes empresas.