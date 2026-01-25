El Gobierno reactiva la mesa política: busca blindar la reforma laboral

Según confiaron fuentes oficiales a la agencia Noticias Argentinas, es "altamente probable" que el Ejecutivo decida enviar el tratado comercial directamente al Senado, desistiendo de la idea original de ingresarlo por la Cámara de Diputados. La definición terminará de pulirse este lunes, cuando el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reúna a la mesa política para alinear a los interlocutores del oficialismo y cerrar filas antes del inicio de las sesiones el próximo 2 de febrero.

El Gobierno buscará debatir la reforma laboral el próximo 12 de febrero en el recinto del Senado.

Reforma laboral: siguen las negociaciones con los gobernadores

En Casa Rosada manejan un cronograma ambicioso. La intención es llevar al recinto del Senado la reforma laboral y la modificación de la Ley de Glaciares el 12 de febrero, para luego buscar la sanción en Diputados el día 19. En Balcarce 50 aseguran contar con los votos necesarios para "blindar" los proyectos en la Cámara Alta, apoyándose en la gestión de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Sin embargo, el frente fiscal sigue abierto. El ministro del Interior, Diego Santilli, intensificará las reuniones con los gobernadores "dialoguistas" —tras los encuentros con Sáenz, Frigerio, Figueroa y Weretilneck— para destrabar las tensiones por los cambios tributarios.

El Gobierno presentará una contrapropuesta sobre la reducción del impuesto a las Ganancias para sociedades, descartando por el momento compensaciones por fuera del Presupuesto 2026, como obras públicas específicas.

WhatsApp Image 2026-01-19 at 19.46.30 Santilli vio días atrás al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, y en los próximos días seguirá sus reuniones con mandatarios provinciales.

Ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea

Pese a que el Parlamento Europeo frenó la ratificación del entendimiento birregional, la administración de Javier Milei mantiene la postura de avanzar sin esperar a Bruselas. "Lo vamos a tratar igual sin importar lo que pase en Europa", afirman en los pasillos de Casa de Gobierno, con el objetivo de convertir a la Argentina en el primer país en validar internamente el tratado.

La estrategia legislativa busca replicar el esquema del Presupuesto 2026: centralizar el diálogo en la mesa política para evitar "arreglos paralelos", delegando el poroteo fino en Bullrich (Senado) y Martín Menem (Diputados).

*Con información de la agencia Noticias Argentinas