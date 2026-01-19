Reforma laboral: oficializan la convocatoria a sesiones extraordinarias en el Congreso

Entre los temas centrales que integran la agenda definida por el Poder Ejecutivo se destacan el tratamiento del proyecto de reforma Laboral y la consideración del Acuerdo de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, dos iniciativas de fuerte impacto económico y político. También figuran la evaluación de una modificación al régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y la posible designación de Fernando Adolfo Iglesias como embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme a la Ley del Servicio Exterior de la Nación.

La convocatoria representa un movimiento clave del Gobierno, ya que durante las sesiones extraordinarias es el Ejecutivo quien fija de manera exclusiva los asuntos que pueden ser tratados, a diferencia del período ordinario, en el que la agenda queda en manos del propio Parlamento. Según establece el decreto, cualquier iniciativa que no figure en el temario oficial requerirá una nueva citación o el consentimiento expreso del Presidente.

“Convócase al H. Congreso de la Nación a Sesiones Extraordinarias desde el 2 hasta el 27 de febrero de 2026”, indica textualmente el artículo primero del decreto, que obliga a ambas cámaras a trabajar durante 25 días en pleno receso legislativo. La decisión se suma a la convocatoria realizada en diciembre pasado, cuando el oficialismo logró la aprobación del Presupuesto 2026 -la primera previsión financiera de la era Milei-y de la Ley de Inocencia Fiscal.

Reforma laboral en el Senado

En paralelo, el Senado avanza en el armado del calendario para debatir la reforma laboral durante la primera quincena de febrero. El oficialismo busca garantizar una sesión entre el martes 10 y el jueves 12, antes de la apertura de las sesiones ordinarias que encabezará Milei el domingo 1° de marzo.

La estrategia es coordinada por Patricia Bullrich, presidenta de la comisión de Trabajo y Previsión Social, mientras se afinan las modificaciones finales al proyecto.

El blindaje del cronograma legislativo se consolidó luego de que el oficialismo resolviera cuestiones políticas y operativas que facilitaron acuerdos mínimos para avanzar. Al menos una fuerza provincial del interior confirmó su acompañamiento, lo que despejó dudas sobre el quórum. En el Senado se requieren 37 voluntades para sesionar, mientras que el interbloque oficialista suma 21 bancas, por lo que La Libertad Avanza necesita el respaldo del PRO, la UCR y senadores provinciales independientes.

Desde el entorno parlamentario aseguran que existe un “buen acompañamiento” de los bloques dialoguistas y que las negociaciones avanzan con cautela. A partir del lunes 26 de enero, Bullrich iniciará una ronda de reuniones con referentes opositores, mientras una comisión técnica encabezada por Josefina Tajes trabajará en la sistematización de cambios y reclamos, incluidos los planteos de la CGT.