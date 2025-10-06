Qué opinaba Milei de Santilli antes de ser compañeros

A la espera de la confirmación oficial, el ascenso de Diego Santilli al primer lugar de la lista de candidatos a diputados de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires no es una decisión discrecional, sino el resultado directo de la aplicación de la Ley Electoral tras la renuncia de José Luis Espert.

720 (8)

La clave del mecanismo se encuentra en la normativa de reemplazo de candidatos, diseñada para garantizar la paridad de género.

Se espera que el presidente Javier Milei ratifique la nueva boleta de LLA, aunque como suele ocurrir con muchos de sus propios dirigentes, hay archivos demoledores del mandatario contra el que ahora sería su primer candidato a diputado en la Provincia.

180 (5)

Allá por 2023, el libertario armó un hilo de X contra “la casta”, en donde apuntó contra varios políticos. Uno de ellos fue el por entonces precandidato a gobernador bonaerense por el PRO, al que llamó “el candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos”.

“El tipo que dice abiertamente que vive de ‘sus negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires”, sentenció Milei en X.

En otra publicación, el ahora presidente, señaló: "Larreta-Santilli se pretenden mostrar como gestores idóneos de la cosa pública, lo que, dado el nivel de dirigismo que recitan y muestran en su gestión, son un verdadero peligro. ¿Imaginan comunistas eficientes? En lugar de matar a 150M de personas habrían matado a más de 300M".

Por su parte, Espert también disparó contra Santilli en el pasado. En 2021, el ahora excandidato libertario, cuyo mandato (y fueros) terminan en diciembre, tuiteó: "Santilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos".

WhatsApp-Image-2025-10-05-at-8.27.24-PM-768x456

El Gordo Dan ironizó sobre la llegada de Diego Santilli

El referente libertario El Gordo Dan ironizó desde su cuenta de X: “Al final no eran tan incómodos los asientos de la Santilleta”.

El influencer reposteo una vieja publicación de Javier Milei, en la que el presidente acusaba a Santilli de corrupción y señalaba que “se pagaban el cumpleaños con la tuya”, en referencia a presuntos ingresos económicos con parte de fondos públicos.

360 (17)

“El tipo que dice que vive de ‘sus negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaba la fiesta de cumpleaños con la tuya”, decía parte de aquel posteo de Milei que El Gordo Dan eligió traer al presente.