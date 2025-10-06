Qué integrante de Los Palmeras se enteró que su mejor amigo es su hermano de sangre

"Tengo una historia media fea, porque... cuando mi mamá estaba embarazada de cinco meses para tenerme a mí, mi hermanito, que era mayor, tuvo un accidente con un caballo y este lo mató cuando tenía siete años. Y lo raro es que mi mamá decidió ponerme el mismo nombre de mi hermano. Nos llamamos igual. Yo iba al cementerio e iba a visitar mi tumba”, compartió Marcos, en una entrevista para Pasión de sábado, por América.

Pero la historia familiar de Camino no termina con la ausencia de su hermano fallecido. Porque a sus 20 años, se enteró de una noticia que cambió todo para él. "Cuando yo cumplí veinte años, mi papá viene a verme a mi casa y me pregunta por un amigo. Miguel Ocampo se llama él. Me pregunta si lo conocía. Sí, le digo, íbamos a la escuela juntos, nos sentábamos en el mismo banco. Antes, que los pupitres eran dobles. Nos sentábamos en el mismo banco”.

“Bueno, te vengo a decir que él es tu hermano, me dijo... O sea, mi amigo de toda la vida, de pibe, resultó ser mi hermano. Una cosa es que yo te lo diga así, otra cosa es sentirlo. Que venga tu viejo y te diga que tu mejor amigo es tu hermano", compartió Marcos, al contar como se enteró que su amigo, Miguel, en verdad, es su hermano y que los une un lazo de por vida.

CÓMO FUE EL REENCUENTRO DE MARCOS CON SU HERMANO

"Yo no lo pude ver porque él vivía acá en Buenos Aires. Así que cuando mi papá me fue a decir a mí, él se había venido la noche anterior, así que no tuve oportunidad de verlo como amigo y hermano", recordó Marcos, en primera persona, durante la entrevista para el programa de música tropical, de los fines de semana.

"Recién al año, en un espectáculo que yo estaba tocando, me bajo del escenario y siento que me llaman y era él. Y bueno, nos dimos un abrazo, un fuerte abrazo, y dijimos: ´Mirá lo que son las cosas de la vida, loco´. Nada más. Después no hablamos nunca más del tema. Me trajiste a la memoria tantas cosas de que, que he vivido, ¿no?”, cerró Camino.