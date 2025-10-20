Roberto Piazza quiere presos a Brancatelli y Rosemblat

Según explicó, Piazza considera que el estilo frontal de Milei es necesario en el contexto actual y que muchos lo atacan sin argumentos: “Me parece bárbaro que tenga ese carácter. Lo están atacando por todos lados. Yo soy muy amigo de Milei y lo voy a defender. Si sos peronista, kuka o K te quieren bajar de una patada en el culo”.

Y agregó: “Hago militancia social pero no podría ser político jamás, tengo un carácter de mierda”, expresó, al ser consultado sobre si alguna vez pensó en involucrarse directamente en política.

"Espero que vayan presos"

El autodefinido "militante social", que asegura tener contacto directo con el Presidente y su hermana, Karina Milei, también opinó sobre los últimos enfrentamientos mediáticos que involucraron al mandatario con figuras del mundo del espectáculo y los medios. “Vi lo que hizo, hablo con Milei y Karina todos los días. Lo que hicieron -quienes lo critican. es ilegal, no pueden hacer eso”.

Y mencionó directamente a dos periodistas: “Siempre fue muy desubicado el pibito este (Pedro Rosemblat), el novio de Lali Depósito (por Espósito), y Brancatelli directamente no está ubicado en su cerebro. Espero que vayan presos, la ley dice de dos semanas a un año por esto que hicieron”.

En otro tramo de su declaración, sostuvo que, más allá de las diferencias ideológicas, las críticas contra el Presidente se volvieron personales y desmedidas: “Rosemblat hace humor cínico e irónico, más allá de no compartir las ideas políticas”.

Las declaraciones irónicas de Rosemblat y Brancatelli

Piazza se referìa a declaraciones de Diego Brancatelli y Pedro Rosemblat, quienes en tono irónico se dirigieron a los votantes libertarios invitándolos a anular el voto en las elecciones del próximo 26 de octubre, debido a que en la boleta figura el candidato José Luis Espert -quien renunció en medio de un escándalo derivado de su relación con un empresario acusado de narcotráfico- cuando el candidato real es Diego Santilli.

En un video difundido en su canal Gelatina, Rosemblat ironizó y sugirió, entre risas: “Para que no haya ningún tipo de dudas, si tu candidato no está en la boleta salís y decís de manera fuerte y clara ‘falta Santilli en la boleta y yo lo quiero votar’. De esa manera le facilitás el trabajo a los presidentes de mesa. Llegás, gritás ‘voto a Santilli’ y ya está, como en la década del 20, la década infame”, expresó ante las carcajadas de sus colegas.

Por su parte, Brancatelli fue señalado por promover confusión en un segmento de su programa en C5N, donde explicó que para votar a Fuerza Patria bastaba con tachar al candidato y listo, mientras que para quienes quisieran apoyar a La Libertad Avanza recomendó tachar la cara de Espert y escribir el apellido Santilli en grande sobre la boleta. El comentario, aunque formulado en tono de burla, fue interpretado por distintos sectores como un mensaje irresponsable que banaliza el proceso electoral.