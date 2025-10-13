Roberto Piazza calificó a Nancy Pazos como una "pobre mina"

Al ritmo del tema "Zorra", una canción del electropop español Nebulossa -formado por la cantante Mery Bas y el productor Mark Dasousa- y rodeada de drag queens, la periodista mediática bailo en el escenario de la fiesta y fue ovacionada por todos los presentes.

Si bien recibió la mayoría de las reacciones dentro del colectivo LGBT en X (exTwitter), fueron positivas del también recibió algunas no tan buenas, y otras -directamente- lapidarias.

El comentario más fuerte fue el que publicó el -siempre frontal y polémico- diseñador de alta costura Roberto Piazza subió un fuerte posteo en Instagram: “Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maionara, da pena”.

El famoso diseñador y la mediática periodista mantienen un conflicto de hace varios años, y que actualmente se ve potenciado por sus posiciones políticas enfrentadas.

Hace unos meses, Roberto Piazza reveló en una entrevista en el canal de noticias LN+ que Nancy Pazos pidió prestado un vestido de su marca para utilizar en una premiación Martín Fierro, pero que finalmente no utilizó. Según comentó el modista, él la llamó para preguntarle la razón y la respuesta que recibió lo enfureció: “Santilli no me dejó” habría sido la justificación, lo que generó que el diseñador cuestione sus posturas feministas.