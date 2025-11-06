Salta le pide al Congreso que apruebe la Ley de Derribo y Radarización

A través de sus redes sociales, Sáenz resaltó el reciente éxito de las fuerzas provinciales y federales, que tras el hallazgo de una avioneta caída que transportaba cocaína en Rosario de la Frontera, detuvieron a dos delincuentes y secuestraron 364 kilos de cocaína que había sido enterrada. La aeronave de patente boliviana se estrelló al intentar aterrizar en una pista clandestina. "Lo que pasó con la avioneta narco demuestra que necesitamos radarización y una ley de derribo", dijo el gobernador salteño.

"Quiero agradecer el trabajo en conjunto que realizaron la Policía Provincial, la Gendarmería, la PSA, la Policía Rural y la Fiscalía General a través del doctor Villalba. La verdad es que no nos da tregua la lucha contra el narcotráfico", expresó Sáenz en un video publicado en sus redes sociales.

"Soy el primer gobernador en la historia que logró que hoy día todas las fuerzas federales estén custodiando y cuidando nuestras fronteras, pero no alcanza, no es suficiente. Tenemos más de 700 kilómetros de frontera. Es necesario, y por eso les pido a los legisladores nacionales, ya lo he hecho en otras oportunidades, que se trate la Ley de Derribo y de Radarización de todas las fronteras, esto es fundamental para seguir firmes en nuestra lucha contra el narcotráfico", agregó el salteño.

El mandatario se mostró en sintonía con la administración nacional en la lucha contra el narcotráfico. "Gracias nuevamente a la ministra Bullrich, al ministro Petri y a todos los que de una u otra forma entendieron que la frontera Norte estaba absolutamente descuidada. Vamos a seguir trabajando juntos, con más fuerzas que nunca, para terminar de una vez por todas con estos delincuentes y con el crimen organizado".

Salta comparte frontera con tres países. Con Bolivia 534 kilómetros, con Chile 294 kilómetros y con Paraguay 66 kilómetros.