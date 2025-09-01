Schiaretti y los gobernadores de Provincias Unidas celebraron la victoria de Valdés

El actual gobernador, Gustavo Valdés, tiene previsto sumarse a Provincias Unidas luego de haber tomado la decisión de romper las negociaciones con La Libertad Avanza (LLA) y no ir juntos en las elecciones de este domingo, algo que con le hubiera quitado identidad al frente Vamos Corrientes y dado una victoria al gobierno de Javier Milei.

"Hay un grito federal que se escucha cada vez más fuerte. Hoy la provincia de Corrientes se expresó en las urnas y eligió a Juan Pablo Valdés como su nuevo gobernador", expresó el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, en su cuenta de la red social X, donde acompañó el posteo con una foto de Valdés junto a Juan Schiaretti, quien viajó para levantarle el brazo.

En su cuenta, Schiaretti también felicitó al ganador y aseguró que Provincias Unidas celebra que "crezca la fuerza del interior que valora la buena gestión, la visión federal y la producción".

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, sostuvo: "Desde la Provincia Invencible de Santa Fe, celebro el gran triunfo de Juan Pablo Valdés y todo su equipo. Corrientes sigue de pie mostrando el camino con la enorme gestión del gobernador Gustavo Valdés. Las provincias unidas vamos a hacer posible el desarrollo de Argentina en paz y con progreso para todos".

En tanto, el mandatario de Jujuy, Carlos Sadir, afirmó que "este triunfo demuestra que la voluntad de los argentinos es ser representados por quienes conocen y defienden al interior del país, el interior del trabajo y la producción, con el objetivo de generar más oportunidades para la gente".

El espacio oficialista Vamos Corrientes, referenciado en el radicalismo, obtuvo este domingo un contundente triunfo con el 51,7% de los votos en las elecciones en Corrientes: le sacó 30 puntos al peronismo y relegó al cuarto lugar a La Libertad Avanza, que no llegó ni a los 10 puntos.

Con más de 950 mil personas habilitadas para votar en estas elecciones y a menos de dos meses de los comicios nacionales, esta provincia representa el 2,64% del padrón nacional.

La UCR consolidó su gestión y Juan Pablo Valdés, el hermano del mandatario provincial, sumará cuatro años más a los 24 de gobiernos radicales.