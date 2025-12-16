El Gobierno envió al Congreso el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Glaciares

Según informó el Ejecutivo, la reforma de la ley de Glaciares apunta a modificar el marco normativo vigente desde 2010, con el argumento de establecer criterios técnicos más precisos que permitan compatibilizar la protección ambiental con el desarrollo productivo. Desde el Gobierno sostienen que la actual legislación presenta “falencias interpretativas” que generaron inseguridad jurídica, paralizaron inversiones y afectaron el ejercicio de las competencias provinciales sobre los recursos naturales.

La norma vigente define como glaciar a toda masa de hielo, estable o en movimiento lento, con o sin agua en su interior, y considera al ambiente periglacial como un regulador clave del recurso hídrico. En ese marco, el artículo 6 prohíbe actividades como la exploración y explotación minera e hidrocarburífera, la instalación de industrias y la construcción de infraestructura que pueda alterar la dinámica del hielo o la calidad del agua, uno de los puntos que el Gobierno busca modificar para promover inversiones en el sector minero.

Entre los principales cambios propuestos, el proyecto mantiene la preservación de glaciares y ambientes periglaciales como reservas estratégicas de agua, pero introduce una interpretación compatible con los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional, que reconocen la protección ambiental y el dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales. Además, se redefine el alcance del Inventario Nacional de Glaciares, limitándolo a aquellas formaciones que cumplan funciones hídricas estratégicas comprobadas.

La iniciativa también incorpora el principio precautorio, establece que las geoformas inventariadas estarán protegidas hasta que se verifique la inexistencia de funciones hídricas y refuerza el rol de las autoridades provinciales en la identificación y evaluación de glaciares y ambientes periglaciales. A su vez, mantiene la prohibición de actividades que alteren de manera relevante estas formaciones, aunque deja en manos de cada jurisdicción la evaluación de impacto ambiental caso por caso.

Presupuesto 2026: primera discusión en Diputados

En paralelo al envío del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, la Cámara de Diputados convocó a una sesión especial para este miércoles con el objetivo de debatir el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026.

La convocatoria fue confirmada en el marco de las sesiones extraordinarias y se conoció este lunes, luego de las primeras reuniones en comisión realizadas en la Cámara baja para comenzar con el análisis de las iniciativas impulsadas por el Poder Ejecutivo.

Según se informó oficialmente, la sesión está prevista para mañana a las 14 horas, y tendrá como eje el tratamiento de tres de los principales proyectos enviados por el Gobierno al Congreso. El primero de ellos será el Presupuesto 2026, que marcará el inicio del debate parlamentario sobre la planificación de los gastos y recursos del Estado nacional para el próximo ejercicio.

El tratamiento en el recinto representa la primera instancia formal de discusión del proyecto, que deberá atravesar el debate legislativo antes de su eventual aprobación.