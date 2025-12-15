Presupuesto 2026: convocaron a una sesión en Diputados para el miércoles

El oficialismo decidió convocar a esa sesión a fin de poder aprobar en la madrugada del jueves el Presupuesto, y así girarlo al Senado con el objetivo de que se pueda sancionar antes de fin de año. El bloque libertario quiere tratar, junto a la ley de Presupuesto, los proyectos de Inocencia Fiscal y el marco destinado a asegurar la sostenibilidad de las finanzas publicas y la estabilidad del valor de la moneda.

Bertie La comisión de Presupuesto, encabezada por 'Bertie' Benegas Lynch, buscará este martes lograr el dictamen.

Después de haber constituido las comisiones de Legislación Penal, y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, LLA convocó a tres reuniones este martes con el objetivo de avanzar con los dictámenes del proyecto de ley de Presupuesto 2026, Inocencia Fiscal y el Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria.

El pedido de sesión especial para el miércoles, a las 14, fue realizado por el presidente del bloque de la LLA, Gabriel Bornoroni, luego de las reuniones que mantuvieron el oficialismo, funcionarios, y diputados dialoguistas para consensuar el proyecto de Presupuesto. Asistieron a esos encuentros el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el ministro del Interior, Diego Santilli; Ignacio Devitt, secretario de Asuntos Estratégicos; y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.

Se trata del primer Presupuesto del gobierno de Javier Milei que se va a tratar desde su asunción, ya que se administra el país con la ley sancionada en el 2022, que fue prorrogada en dos ocasiones.

Ahora con el nuevo mapa de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo es primera minoría con 95 diputados, ya cuenta con mas posibilidades de votar esta ley clave ya que necesita de 34 diputados, que serán aportados por el interbloque del PRO-UCR-MID con 22 legisladores, 7 de Innovación Federal, y seis de bloques provinciales de Catamarca y Tucumán.

De esta manera, el oficialismo dará el primer paso en la sesión especial del miércoles, pero deberá esperar hasta el 29 o 30 de diciembre para aprobarlo en el Senado.

Las claves del Presupuesto 2026

El proyecto que quiere votar el Gobierno contempla un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,4 % anual, y del 14% interanual. Además, estima que habrá un gasto total de 148 billones de pesos y un superávit del 1.5 del PBI.

El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros. La iniciativa contempla aumentos en jubilaciones, discapacidad, educación y salud, que monopolizaron el debate parlamentario con las leyes impulsadas por la oposición y vetadas por el Ejecutivo.