Se levantó el paro de trenes porque el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

La huelga de trenes prevista para este jueves 5 fue levantada debido a que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria del conflicto.
La Secretaría de Trabajo intervino en el conflicto salarial con La Fraternidad, dictó la conciliaciòn obligatoria y ordenó suspender la medida de fuerza prevista para este jueves 5 de febrero, por lo cual los servicios ferroviarios funcionarán con normalidad mientras continúan las negociaciones.
El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, había confirmado lparo total de actividades por 24 horas. La decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno y las empresas ferroviarias, donde el gremio rechazó de plano una oferta salarial del 1% para enero por considerarla insuficiente.
A partir del dictamen de la conciliación obligatoria, las partes deberán negociar durante los próximos 15 días para llegar a un acuerdo salarial.
