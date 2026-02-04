Se levantó el paro de trenes porque el Gobierno dictó la conciliación obligatoria

El sindicato de conductores de trenes, La Fraternidad, había confirmado lparo total de actividades por 24 horas. La decisión se tomó tras el fracaso de las negociaciones paritarias con el Gobierno y las empresas ferroviarias, donde el gremio rechazó de plano una oferta salarial del 1% para enero por considerarla insuficiente.

A partir del dictamen de la conciliación obligatoria, las partes deberán negociar durante los próximos 15 días para llegar a un acuerdo salarial.

Noticia en desarrollo