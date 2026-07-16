Senado: se postergó el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

En cambio, el oficialismo logró aprobar 29 pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra la prórroga del pliego de Victor Pesino, ya que si no se votaba había de no poder continuar en el cargo ya que cumple 75 años el próximo 27 de julio.

Con 62 votos afirmativos, 3 votos negativos y 1 abstención queda aprobada la propuesta de la senadora @PatoBullrich de dar lugar a un cuarto intermedio para el día 6 de agosto — Senado Argentina (@SenadoArgentina) July 16, 2026

El proyecto

Esta es la tercera vez que el proyecto de inviolabiidad de la propiedad privada fracasa en el Senado. Por iniciativa del ministro Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Fue enviada al Senado a fines de marzo.

Su punto más conflictivo es la venta de tierras rurales. La última versión modificada del dictamen habilita la venta sin límites a personas extranjeras. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.

En el caso de empresas con participación en su capital de estados extranjeros, deberá conseguirse una autorización de la provincia y la Nación.