Senado: se postergó el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada

Por cuarta vez el oficialismo no contó con el número para aprobar esta iniciativa que amplia la posibilidad a extranjeros de comprar tierras en el país
La Libertad Avanza (LLA) volvió a postergar por cuarta vez en el Senado el debate del proyecto de propiedad privada, ya que no tenía los votos para aprobar la eliminación de las restricciones para la compra de tierras por parte de extranjeros.
La jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, pidió demorar hasta la sesión del 6 de agosto el tratamiento de este proyecto, que abrió una grieta entre libertarios y aliados que no quieren votar la reforma de la ley de tierras, que establece que los empresarios extranjeros solo podrán adquirir unas 1000 hectáreas. Ocurrió luego de los cruces de la senadora con Victoria Villarruel, presidenta del cuerpo.
Como había anticipado fuentes parlamentarias desde el mediodía ya circulaban versiones que el debate se iba a postergar hasta el 6 de agosto, debido a que el oficialismo no logró reunir los votos para aprobar los artículos que permiten a los empresarios extranjeros comprar tierras rurales.
Bullrich propuso pasar a cuarto intermedio hasta agosto el debate de propiedad privada, luego de aprobar los ascensos en la Cancilleria y 29 pliegos a la justicia y un proyecto sobre la provincia de Tucumán.
En cambio, el oficialismo logró aprobar 29 pliegos judiciales, entre los cuales se encuentra la prórroga del pliego de Victor Pesino, ya que si no se votaba había de no poder continuar en el cargo ya que cumple 75 años el próximo 27 de julio.
Esta es la tercera vez que el proyecto de inviolabiidad de la propiedad privada fracasa en el Senado. Por iniciativa del ministro Federico Sturzenegger, consta de varios capítulos, con cambios en el régimen legal para los desalojos judiciales y las leyes de Tierras y de Manejo del Fuego. Fue enviada al Senado a fines de marzo.
Su punto más conflictivo es la venta de tierras rurales. La última versión modificada del dictamen habilita la venta sin límites a personas extranjeras. La ley vigente limita la posesión extranjera a un 15%, tanto en el nivel nacional como provincial y departamental. A su vez, ninguna nacionalidad podrá poseer más del 30% de la totalidad habilitada.
En el caso de empresas con participación en su capital de estados extranjeros, deberá conseguirse una autorización de la provincia y la Nación.
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