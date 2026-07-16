Milei reveló si viajará a la final del Mundial 2026 y contó cuál es su cábala

El Presidente confirmó cómo vivirá la final del Mundial y sostuvo que la Selección “pasó por arriba” a Inglaterra en semifinales.
Javier Milei confirmó que no viajará a Estados Unidos para presenciar la final del Mundial 2026 entre Argentina y España y aseguró que seguirá el partido desde la Quinta de Olivos, tal como lo hizo durante toda la participación del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni.
El mandatario reveló, que mantendrá las cábalas que adoptó durante el torneo, entre ellas una campera de YPF que utiliza en cada encuentro y que, según afirmó, no volvió a quitarse después de un episodio puntual durante la Copa del Mundo.
“Vamos a seguir mirándolos desde Olivos; miré todos los partidos ahí”, afirmó Milei en declaraciones a Radio Mitre, descartando así la posibilidad de viajar a Nueva Jersey para acompañar a la Selección en el partido decisivo del domingo.
Reconocido admirador de Carlos Salvador Bilardo, el jefe de Estado explicó que una de sus costumbres durante el Mundial está vinculada a una prenda que considera parte de su ritual para acompañar al equipo nacional. “Lo miro siempre con una campera de la petrolera que ya saben y ganamos, no me la saqué nunca más”, sostuvo Milei al referirse a la indumentaria que utilizó durante los partidos de Argentina.
“Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”, destacó el mandatario .
Al analizar la victoria por 2 a 1, aseguró que “Argentina pasó por arriba” a Inglaterra, quien también destacó el desarrollo del encuentro y la reacción del seleccionado tras el arranque del partido.
“En un momento se había vuelto una situación muy injusta la desventaja y, después, se llegó al primer gol probando desde afuera”, sostuvo el Presidente sobre el desempeño del equipo de Scaloni.
Respecto del segundo tanto argentino, Milei elogió la jugada colectiva y el aporte de los futbolistas que participaron en la acción decisiva. “El segundo (gol) también fue algo maravilloso, porque se venían de salvar del tiro en el palo de Mac Allister, y ‘Leo’ hace una jugada excepcional desbordando por derecha y tirando un centro de diestra, con Lautaro Martínez impactando de manera formidable”, expresó.
Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que mostraron los jugadores argentinos tras la clasificación y minimizó el impacto que podría tener una eventual sanción de la FIFA. “Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de US$ 30.000”, afirmó.
“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”, agregó. Además, respaldó la postura expresada por Lionel Scaloni y por los veteranos de guerra al sostener: “Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con inteligencia en el accionar”.
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