Milei reveló si viajará a la final del Mundial 2026 y contó cuál es su cábala

“Transpiro como un condenado, pero la única vez que me la saqué nos hicieron un gol, así que no me la saqué nunca más”, destacó el mandatario .

Javier milei analizó el partido de la Selección Argentina

La Selección argentina tras eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 tuvo un origen tan inesperado como simbólico.

Al analizar la victoria por 2 a 1, aseguró que “Argentina pasó por arriba” a Inglaterra, quien también destacó el desarrollo del encuentro y la reacción del seleccionado tras el arranque del partido.

“En un momento se había vuelto una situación muy injusta la desventaja y, después, se llegó al primer gol probando desde afuera”, sostuvo el Presidente sobre el desempeño del equipo de Scaloni.

Respecto del segundo tanto argentino, Milei elogió la jugada colectiva y el aporte de los futbolistas que participaron en la acción decisiva. “El segundo (gol) también fue algo maravilloso, porque se venían de salvar del tiro en el palo de Mac Allister, y ‘Leo’ hace una jugada excepcional desbordando por derecha y tirando un centro de diestra, con Lautaro Martínez impactando de manera formidable”, expresó.

Durante la entrevista, el mandatario también se refirió a la bandera de las Islas Malvinas que mostraron los jugadores argentinos tras la clasificación y minimizó el impacto que podría tener una eventual sanción de la FIFA. “Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia. En el peor de los casos la Argentina recibirá una sanción económica de US$ 30.000”, afirmó.

“Es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan. Pero eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones: un partido de fútbol es un partido de fútbol”, agregó. Además, respaldó la postura expresada por Lionel Scaloni y por los veteranos de guerra al sostener: “Las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar en el plano diplomático y con inteligencia en el accionar”.