Senado: cuáles son los proyectos que quiere tratar el oficialismo

En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.

En el caso de las propiedades ocupadas ilegalmente se establece que habrá un desalojo exprés otorgando solo tres días para desocupar ese terreno o vivienda, pero si se trata de un inquilino que se demoró en el pago habrá un plazo de 10 días hábiles.

En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de Ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.

LLA también quiere aprobar una serie de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio. También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte.