Senado: cuáles son los proyectos que quiere tratar el oficialismo

LLA buscará acordar con otras fuerzas políticas en la Cámara Alta para sesionar una serie de iniciativas a partir de la semana próxima.
La Libertad Avanza (LLA) buscará en el Congreso de la Nación llegar a un acuerdo con los bloques opositores para poder realizar una sesión en el Senado la próxima semana para debatir los proyectos de propiedad privada, Ley Hojarasca y aprobar unos treinta pliegos judiciales.
La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, quería sesionar este miércoles, pero la vicepresidenta Victoria Villarruel decidió citar recién a Labor Parlamentaria para ese día a las 12.00, con lo cual la sesión se podría realizar entre el miércoles y jueves de la semana próxima.
El proyecto que se tratará en la primera sesión será el de propiedad privada, en el que se incluirán cambios a la propuesta del Gobierno, que buscaba eliminar todas las restricciones para que los empresarios extranjeros puedan comprar tierras rurales.
En la versión número 13 del dictamen se mantuvo la prohibición para que una empresa privada con capital de algún país extranjero pueda adquirir tierras, y el requisito para zonas fronterizas de tener aval de las provincias, el Gobierno y el Congreso Nacional.
En el tema de la ley del manejo del fuego se mantiene la prohibición de poder cambiar su uso por 60 años en el caso de los bosques nativos que sufrieron un incendio como establecía la norma votada en 2020, aunque se permite dar otro destino a las tierras rurales.
En el caso de las propiedades ocupadas ilegalmente se establece que habrá un desalojo exprés otorgando solo tres días para desocupar ese terreno o vivienda, pero si se trata de un inquilino que se demoró en el pago habrá un plazo de 10 días hábiles.
En la misma sesión, el oficialismo quiere convertir el proyecto de Ley de Hojarasca, que deroga unas 70 iniciativas consideradas obsoletas o que ya perdieron vigencia ante los avances tecnológicos.
LLA también quiere aprobar una serie de pliegos, entre los que figura una prórroga por cinco años del mandato del camarista Víctor Pesino, quien debe tener el aval del Senado para continuar en su cargo antes de cumplir los 75 años el 27 de julio. También en la lista se encuentra el funcionario judicial y ex secretario del juez Ariel Lijo, Juan Rodríguez Ponte.
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