Sturzenegger adelantó que esta semana se reglamentará la Reforma Laboral

“Se viene más libertad“, aseguró Sturzenegger, adelantando que, además de los cambios en la legislación laboral, el Ejecutivo trabaja en la modificación de los regímenes informativos y el sistema de firma digital. “Nuestra tarea, bajo la visión del presidente Javier Milei, se enfoca en lo que los argentinos necesitan: más libertad. Esa es la línea que estamos siguiendo“, enfatizó el ministro.

Sturzenegger también señaló que la reglamentación de la reforma laboral, que tiene como plazo límite los próximos días, está siendo liderada por el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en coordinación con el Banco Central, la AFIP, la ANSES y otras áreas del gobierno.

En relación a uno de los aspectos clave de la reforma, el ministro destacó el Fondo de Cese Laboral. “Las relaciones laborales en Argentina están cargadas de incertidumbre y elevados costos, especialmente en lo que respecta a indemnizaciones y despidos. Esto incrementa significativamente el costo laboral para las pymes y otras empresas”, explicó.

Como ejemplo de solución a estos problemas, Sturzenegger mencionó el caso de la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina). “La UOCRA ha implementado un régimen laboral particular donde, al finalizar una obra, los trabajadores se trasladan a otro proyecto. Este sistema ha logrado armonizar los intereses empresariales y sindicales, siendo efectivo en ese sector“, detalló.

El ministro señaló que la Ley Bases permitirá a cada industria desarrollar su propio convenio para enfrentar estos desafíos. “Estamos trabajando en la reglamentación para asegurar que este mecanismo beneficie tanto a los trabajadores como a las empresas y sindicatos”, afirmó en una entrevista con el canal TN.

Sturzenegger destacó que el objetivo de la reglamentación es poner en marcha este nuevo sistema de manera que no genere resistencias ni por parte de los empresarios ni de los sindicatos, dado que ambos se verán beneficiados. “El único sector que podría verse afectado es la industria del juicio, que consume muchos recursos”, subrayó el ex titular del Banco Central durante la presidencia de Mauricio Macri.

Este nuevo modelo permitirá a empleadores y empleados llegar a acuerdos más beneficiosos que los que actualmente establece la Ley de Contrato de Trabajo, aunque Sturzenegger aclaró que su implementación no será obligatoria. “Si el sistema propuesto no resulta más conveniente para las empresas o los trabajadores, podrán optar por no adoptarlo”, concluyó el ministro.

Sturzenegger adelantó las medidas de menor a mayor y contó que este lunes el secretario de Comercio anunciará la eliminación de regímenes informativos. “Así completamos la tarea que empezamos con el DNU 70. Esto va a implicar una solución para muchas empresas, que tenían empleados que se encargaban de preparar información para darle al Gobierno, para que después no se hiciera nada con eso”, explicó.

También se espera que en los próximos días se informe sobre el cambio de régimen en la firma digital.

El ministro aseguró que “la Ley Bases fue la ley que tuvo más tiempo de debate en la historia de Argentina. El resultado es sumamente generoso por parte del Congreso en las atribuciones que nos concedió para reformar el Estado. Le ha dado mucha libertad a Milei para que en este primer año haya una reforma importante en la estructura del Estado”.