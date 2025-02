"Tendría que haber mandado a la mierda a Santiago Caputo", dijo Jonatan Viale

"Tendría que haber mandado a la mierda a Santiago Caputo", dijo Viaje refiriéndose al momento en el que el asesor estrella de Milei interrumpe el reportaje para evitar que se registrada una respuesta del Presidente.

Me equivoqué

"¿Qué hizo Caputo? Una grosería: se metió de la nada, cortó la nota y le dijo algo al oído a Milei. Yo dije: `Ah, por un quilombo judicial´ y acepté sacar esa parte", explicó Viale. "¿Me equivoqué? Sí, me equivoqué", añadió.

"¿Qué pasó? -continuó explicando- Tenía enfrente al Presidente de la Nación, a su hermana Karina Milei, al Ministro de Economía Luis Caputo, al vocero presidencial Manuel Adorni, al asesor Santiago Caputo. Me faltó firmeza para mandarlos a la mierda. Tuve miedo de que la nota se suspenda. En ese momento solo pensé en que la entrevista corría riesgo y quise asegurarme tener el material para la gente después de un fin de semana con mucha incertidumbre", siguió el extenso discurso del conductor de TN y radio Rivadavia.

"¿Y entonces qué pasó ayer en la entrevista con Javier Milei? Les voy a decir exactamente la verdad. Ya íbamos una hora de entrevista donde le había hecho 37 preguntas sobre el caso “Libra”. Le pregunté todo; pero todo. Al final, en la última pregunta, se metió Santiago Caputo. ¿Por qué? Porque Milei dijo que le iba a consultar al Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, por la causa", señaló.

"Pero, con total sinceridad, creo que lo que pasó ayer en ese segundo de poca lucidez en la Casa Rosada es que quise ayudar a que esto salga bien. ¿El periodismo tiene que hacer eso? No. El periodismo está para contar, está para opinar, está para criticar, está para investigar, está para molestar. ¿Siempre hacemos las cosas bien los periodistas? Tampoco. Uno tiene buenas noches, malas noches, regulares noches. Ayer había sido una entrevista muy interesante y se cagó al final. ¿Por qué? Porque no tuve la firmeza de echarlo a la mierda a Santiago Caputo", cerró Viale la explicación del episodio que generó una ola de críticas en su contra.

"Jamás agarré un mango de ningún gobierno"

Con el propósito de convencer a la audiencia de su honestidad, Viale dijo: "Para los que tengan alguna duda sobre mí, les puedo asegurar que nunca jamás agarré un mango de ningún gobierno. No necesito; no quiero; no me interesa; tuve mil oportunidades; las rechacé todas".

"Vivo hace 10 años en un departamento de 3 habitaciones en Belgrano. No tengo mansiones. No tengo Ferraris. Llevo a mis dos hijos a un colegio privado normal. Le pago la prepaga a mi vieja. No me interesa vivir una vida de lujo", finalizò su prolongada autodefensa.

Critícas e insultos a periodistas y polìicos

Con profunda molestia por las críticas recibidas por distintos colegas y dirigentes polìticos, Viale se despachó contra ellos.

Mencionó a María O-Donnell, Ernesto Tenebaum y dijo: Me chupa un huevo lo que diga Alejandro Bercovich. No me siento ni mejor ni peor periodista por la runfla de catadores de periodismo que hay en la Argentina".

Y señaló: "Hoy escuchaba a Miguel Ángel Pichetto que se hacía el canchero en Radio Rivadavia ante un colega mío que se quedó callado. Pichetto me dijo ´Periodista al servicio del poder´. ¿Vos podés creer eso? Pichetto, el político que vivió toda su vida al servicio del poder político. El senador que le cuidó los fueros a Cristina Kirchner para que no vaya presa. El diputado que el otro día se abstuvo en “Ficha Limpia” para cuidar a los presidentes de las causas de corrupción. El hombre que toda su vida defendió a la casta política.

"Alberto (Fernández) cerrá el orto"

Una mención especial merece la respuesta de Viale las críticas del expresidente Alberto Fernández. "Lo que no acepto es que el golpeador y fiestero de Alberto Fernández predique la moral.

"Alberto: cerrá el orto. No le pegues a las mujeres. Hiciste de la Quinta de Olivos un cabaret. Por tu culpa murieron miles de argentinos porque estabas feliz con tu encuesta de mierda donde medías 80%. Acordate lo que dijo Guzmán: ´La cuarentena fue una bandera política que hizo fuerte al gobierno. Por eso, fue más larga de lo que debió haber sido´. "Vos fuiste un malnacido que encerraste a la gente para rascar unos puntitos más".

Recomendación a Javier Milei

Finalmente, Jonatan Viale, señaló que "el Presidente deberá reflexionar sobre cuánto daño le hace una persona (Santiago Caputo) que se siente con la soberbia para meterse en una entrevista de televisión que luego ven millones de personas. Pero eso es otro asunto que no viene al caso".