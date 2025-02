Milei recomendó una criptomoneda y luego dijo que no conocía el proyecto

En un nuevo mensaje desde su cuenta de la red social X, Milei explicó su decisión y apuntó contra la "casta política" por intentar sacar rédito del polémico episodio. "Hace unas horas publiqué un tuit, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna", afirmó el libertario.

"No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tuit)", subrayó.

Milei siguió con su descargo y cuestionó a quienes llamaron a que exista un juicio político: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Desde el oficialismo salieron a respaldar al Presidente. "Los mismos de siempre van a buscar cualquier excusa para saca ventaja política. No pasarán. El cambio en la Argentina es irreversible”, sostuvo Gabriel Bornoroni, titular del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole… — Javier Milei (@JMilei) February 15, 2025

Qué son el token $LIBRA y el Viva La Libertad Project

Alrededor de las 19 horas del último viernes, Milei sorprendió al anunciar el lanzamiento de Viva La Libertad Project, una iniciativa presentada como un puente entre inversores internacionales y emprendedores argentinos, a través del token $LIBRA.

En su publicación original, el Presidente describió el proyecto como una herramienta para financiar pequeñas empresas y startups. Poco después, confirmó a Bloomberg Línea que la iniciativa era real y que implicaba "puro financiamiento privado", aunque aclaró que no estaba directamente involucrado en su desarrollo.

Junto al posteo, Milei compartió dos links; uno destinado al sitio web del proyecto y el otro con el tag del token. En el sitio oficial de Viva La Libertad Project, cuya criptomoneda fue denominada $Libra se sostiene que “Argentina está llena de talento, innovación y emprendedores con grandes ideas, pero los recursos para hacerlas realidad suelen ser limitados”.

capturavivalalibertad.jpg El sitio web de Viva La Libertad Project.

“Viva La Libertad Project nació con una misión clara: impulsar la economía argentina financiando pequeños proyectos y empresas locales, apoyando a quienes buscan emprender y contribuir al desarrollo del país", agrega.

Libra es una unidad de valor digital que funciona dentro de una red basada en tecnología blockchain. Al poco tiempo de la publicación de Milei, registró una suba sideral en su cotización, pero después se desplomó.

Desde la comunidad cripto, el influencer Javier Bastardo le preguntó directamente a Milei si le habían hackeado la cuenta. A su vez la trader Lady Market advirtió que el token "tenía dos cuentas con el 70% del supply" y pidió explicaciones.

Uno de los más críticos fue el economista liberal Carlos Maslatón, quien acusó públicamente a Milei de estar "directamente involucrado en un fraude criptográfico" y calificó el episodio como "causal de juicio político".