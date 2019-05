El recuerdo de Néstor

"Lo que más extraño de Néstor aún hoy es no tener una persona con quien hablar y discutir a fondo. Sé que puede sonar mal, o tal vez injusto, pero es la verdad: lo que podía sentir o tener de esas conversaciones con él, nunca más lo volví a encontrar con nadie. Además de haber sido mi pareja y el padre de mis hijos, Néstor fue mi mejor amigo".

Sobre Miriam Quiroga, la ex funcionaria que dijo ser amante de Néstor Kirchner: "Carlos Zannini me dijo durante el almuerzo: 'Te pido por favor que bajo ningún punto de vista vayas a creer la inmundicia que pasaron anoche en la televisión'. 'Carlos, no te hagas problema, es imposible que crea eso. Es imposible que una mujer no se dé cuenta que durante diez años la han engañado, salvo que te hagas la idiota, cosa que suele suceder'. Y riéndome, agregué para contribuir a mi bien ganada fama de soberbia: 'Mirá si teniéndome a mí va a buscar a otra'".

Sus hijos y el poder

"Cuando escucho hablar de los hijos del poder en referencia a Máximo y Florencia, no sé si reírme o ponerme a llorar. Nunca lo disfrutaron. Al contrario, siempre lo sufrieron y desde chiquitos".

"Cuando le estaban tomando declaración indagatoria en el juzgado a cargo de Ercolini y le leyeron el auto del procesamiento firmado por el juez que dice que nuestra hija había entrado a la supuesta asociación ilícita el 27 de octubre de 2010, Florencia interrumpió y preguntó: 'Perdón. ¿Qué dicen que estaba haciendo el 27 de octubre de 2010? Porque ese día murió mi papá y yo estaba en los Estados Unidos'. (…) Ese 27 de octubre de 2010, por imperio del Código Civil argentino, no se había transformado en integrante de ninguna asociación ilícita sino en la heredera forzosa de Néstor Carlos Kirchner".

Sobre amado Boudou

"Cuando Boudou fue denunciado y acusado de comprar la firma Ciccone Calcográfica, fue un golpe muy fuerte para nuestro Gobierno. Por eso no dudé ni un instante en mandar un proyecto de ley al Congreso pidiendo la expropiación de esa empresa que era vital, para el Estado y su soberanía, en la impresión de nuestra moneda: allí se imprimían nuestros billetes".

"No recuerdo en la historia ningún juicio oral por la firma de un formulario 08, es decir, por la transferencia de un auto, como al que fue sometido Amado Boudou, un tema por el que además fue absuelto. ¿Un juicio a un vicepresidente por un 08? ¿Por la transferencia de un auto muchísimo antes de ser vicepresidente? ¿Después de los megacanjes, del estado de sitio y treinta muertos en la Plaza de Mayo? Por favor… ¡Qué país! Considero que todo eso fue una brutal represalia por lo de las AFJP".

El cambio de mando

"Después del balotaje, pensé en eso que finalmente no se dio: yo, frente a la Asamblea Legislativa, entregándole los atributos presidenciales a… ¡Mauricio Macri! Lo pensaba y se me estrujaba el corazón. Es más, ya había imaginado cómo hacerlo: me sacaba la banda y, junto al bastón, los depositaba suavemente sobre el estrado de la presidencia de la Asamblea, lo saludaba y me retiraba. Todo Cambiemos quería esa foto mía entregándole el mando a Macri porque no era cualquier otro presidente. Era Cristina, era la "yegua", la soberbia, la autoritaria, la populista en un acto de rendición"

"Si alguien me pidiera que definiera a Mauricio Macri en una sola palabra, la única que se me ocurriría es: caos. Si… Mauricio Macri es el caos y por eso creo firmemente que hay que volver a ordenar la Argentina. Como se dice por ahí: que cada cosa esté en su lugar; la heladera en la cocina y el inodoro en el baño. Esto exige a cada uno de los argentinos y las argentinas, cualquiera sea su lugar en la sociedad, una primera decisión casi actitudinal que permita encarar los problemas que el gobierno Mauricio Macri nos está dejando y que no existían en el 2015".

La particular advertencia de Michetti

"Macri, que en ese entonces era el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y Gabriela Michetti, que era diputada nacional, vinieron a verme. Con Michetti fue una reunión un tanto insólita en la que me vino a aconsejar que no 'peleara tanto'. La impresión que me quedó fue que había venido a advertirme -sin poder decírmelo expresamente aunque me pareció sincera, debo decirlo- que me cuidara porque me querían destituir o me querían hacer algo. Entendí que ella me decía que me cuidara. Fue una reunión muy extraña. Cuando se fue pensé: 'Las cosas que debe estar escuchando esta mujer sobre lo que me quieren hacer'".

Cómo cambió su postura sobre el feminismo

"En la marcha de 2018 salieron las adolescentes de 13, 14 y 15 años. Eran decenas de miles que salían de los colegios, religiosos inclusive -porque les veías los uniformes-, se sacaban la camisa y se ponían pañuelos verdes. Ahí me puse a pensar… dentro de quince años yo voy a tener 80, voy a ser una vieja y Helenita va a estar en quinto año, María Emilia va a estar en cuarto y les van a preguntar las compañeritas: 'Che, ¿qué votó tu abuela?'. Y ellas van a contestar: 'Esa vieja votó en contra'. ¡No, señor!… Eso no me lo voy a permitir".

Su mirada sobre Francisco

"Estoy convencida que Bergoglio tiene una especie de antena con la cual sabe hasta dónde puede ir y hasta dónde no. Obviamente, en cuestiones como el matrimonio igualitario o el aborto, que tienen que ver con el dogma de la Iglesia, tiene una posición tomada. Pero durante el conflicto por la 125 seguramente se activó esa especie de 'chip peronista' que le dijo: 'No, se trata de la Sociedad Rural'".

