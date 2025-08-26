Tierra del Fuego: Mirgor suspendió a más de 300 trabajadores

Las unidades de Industria Austral de Tecnología (IATEC), Famar y Brightstar, que concentran la producción de dispositivos electrónicos, fueron las que más despidos tuvieron. La medida representa un ajuste al personal de unos 2.000 empleados, según confirma el portal Infobae.

La compañía determinó que una parte de sus trabajadores quede suspendido una semana al mes hasta diciembre. Las licencias corresponden al sector de la producción de celulares. El recorte de la actividad se tradujo en una reducción de turnos rotativos en las tres plantas afectadas.

image

El mecanismo implica que el personal efectivo, contratado y bajo el régimen de Prestación Permanente Discontinua (PPD) interrumpa sus tareas durante siete días al mes, sin distinción de antigüedad o tipo de contrato.

Este drástica medida llegó luego del acuerdo alcanzado en mayo entre la firma y representantes sindicales, que fijó la obligación de preservar la totalidad de los empleos por lo menos hasta fin de diciembre.

La caída de la producción fueguina

En Tierra del Fuego cayó la producción que se vio afectada luego de la implementación del decreto 333/2025, que eliminó aranceles a la importación de teléfonos celulares. Se trató de una reducción de la tasa del 16% al 8% y, a partir de enero de 2026, eliminación total.

En declaraciones recogidas por la prensa fueguina, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) aseguraron que tras una serie de reuniones de emergencia la empresa desistió del despido de 200 operarios, luego de haberlo considerado como primera alternativa, una afirmación que la empresa no confirmó.

Según la organización sindical y voceros de ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina), el mecanismo consensuado busca sostener el empleo ante el desplome de la demanda.