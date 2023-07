Tras levantarse el paro de colectivos, convocan a una mesa de diálogo

"A partir del lunes va a haber una mesa para ir buscando solución a los problemas que tienen las empresas de transporte", aseguró el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa. "Queremos empresas fuertes, servicios públicos que la gente pueda pagar, trabajadores con buenos salarios y que todo sea fruto del consenso y el diálogo, no de la extorsión, la presión, sí de una discusión sana y sincera", resaltó tras el final de la medida de fuerza.

El conflicto, vale recordar, comenzó luego de que la UTA dispusiera desde la medianoche del viernes una retención de tareas por 24 horas en el servicio de colectivos. La huelga provocó un colapso en la demanda de transporte y en la movilidad de las personas. La Ciudad de Buenos Aires mostró formaciones de subtes abarrotadas de pasajeros, alta demanda de taxis y de otros servicios de movilidad por aplicaciones digitales y denuncias por el aumento desmesurado de las tarifas en esos servicios rentados.

La situación se complicó aún más con un paro sorpresivo del ferrocarril Sarmiento, que conecta a la Capital Federal con la zona oeste del conurbano bonaerense.

Ante ello, el Gobierno renovó sus cuestionamientos a las cámaras de autotransporte e insistió con que el mes pasado ya se había alcanzado un acuerdo e, incluso, se había emitido una resolución conjunta para fijar "los niveles salariales de abril, mayo y junio" de los choferes de colectivos. Incluso, Massa tildó a ciertos empresarios del autotransporte de pasajeros de "parásitos del Estado que pretenden extorsionar" y dijo que tenían como único objetivo lograr que el Ejecutivo "les garantice la rentabilidad" de sus ganancias.

Massa-Transporte-01.jpg El ministro de Economía, Sergio Massa, retomará el lunes las negociaciones con el sector del transporte

Luego, a media tarde del viernes, Massa convocó a continuar las negociaciones en la sede de Economía, junto al ministro de Transporte, Diego Giuliano; su par de Trabajo, Raquel 'Kelly' Olmos; el ministro de Transporte bonaerense, Jorge D'Onofrio; el secretario general de la UTA, Fernández, y los empresarios José Troilo (CEAP), Mario Vaca (CETUBA), Fabián Ferreira (Ceutpba) y Roberto Rodríguez (CTPBA).

En un tramo de ese encuentro, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria lamentó los padecimientos de "cuatro millones de usuarios" y convocó a las partes a la búsqueda de consensos, pero "no desde la extorsión, no con un revólver en la mesa y no tomando de rehén a los pasajeros y a los trabajadores".

Paro de colectivos: cuáles fueron las claves del acuerdo

El ministro Giuliano celebró los tres puntos del acuerdo: "Se levanta el paro, se paga el salario acordado en paritaria y se lleva adelante una mesa de trabajo. El diálogo es permanente".

Fuentes de Transporte precisaron que el Estado nacional abonó esta semana 27.000 millones de pesos a las empresas prestatarias del servicio, lo que significa 6.500 millones de pesos más que el mes anterior. "Se trata de un incremento suficiente para pagar los aumentos salariales de los trabajadores y trabajadoras que deben cobrar su salario el quinto día hábil del mes", indicarons.

En tanto, el sindicalista Roberto Fernández culpó también a los empresarios del sector, opinó que esas compañías "quieren a los usuarios y a los trabajadores de rehenes" y aseguró que los choferes sólo aspiran a "cobrar el salario que se acordó meses atrás".