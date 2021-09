Tras su salida, Frederic le agradeció a las Fuerzas de Seguridad

No obstante, su reemplazo no fue de los primeros que afloró tras el revés en las elecciones del domingo 12 de septiembre en las primarias por lo que la decisión no dejó de tener un componente sorpresa.

En los primeros minutos de este sábado, Frederic usó su cuenta de Twitter para despedirse de su cargo, saludar al presidente Fernández y agradecerle a las Fuerzas de Seguridad con las que trabajó en este tiempo.

La doctora en Antropología Social, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Quilmes y del CONICET no hizo mención en cambio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ni a su sucesor, Aníbal Fernández.

"Es un honor para mí haber sido parte del equipo de Alberto Fernández desde el inicio de su gestión. Agradezco a las y los trabajadores del Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas la oportunidad de contribuir a una seguridad federal y democrática por la cual seguiré trabajando y militando", escribió Frederic.