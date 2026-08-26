La reacción de Javier Milei tras aprobarse la reforma de la carta orgánica del Banco Central

El 30 de julio pasado, Milei había anunciado por cadena nacional el proyecto de reforma de la carta orgánica del BCRA. Acompañado por integrantes de su equipo político y económico, sostuvo que la emisión sin respaldo no es más que "la estafa de falsificar" dinero que derivó en una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde la creación de la autoridad monetaria en 1935.

El libertario apuntó contra Cristina Fernández de Kirchner y recordó que "en 2010, con motivo de la creación del Fondo del Bicentenario, la expresidenta, en complicidad con la titular del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, le robaron al Banco Central 10.000 millones de dólares, que expresados en moneda de hoy equivalen a 15.000 millones de dólares".

También señaló que, para eludir responsabilidades judiciales, se modificó la normativa en 2012, lo que "permitía emitir bajo cualquier pretexto, e impidió responsabilizar penalmente a los funcionarios que falsificaban el dinero de todos los argentinos". Por eso, justificó la iniciativa oficial y resumió: "Frente a esta pasión expropiatoria de la alta política decidimos poner fin a 91 años de historia y reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina en base a cinco premisas fundamentales".